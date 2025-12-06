Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

06.12.2025
Након несугласица међу делегатима српског Клуба у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ о томе ко од њих треба да заузме упражњена мјеста у парламентарним тијелима, те немогућности договора о томе, коначну одлуку о вету који су на спорне приједлог ставили функционери СНСД-а донијеће Уставни суд БиХ.
"Одлучили смо се на овај потез јер су представници мањине хтјели да попуне сва мјеста у комисијама у којима је раније била Сњежана Новаковић Бурсаћ. Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата. О томе је требало да расправља Клуб, а не да делегати самостално дају приједлоге", рекао је српски делегат из реда СНСД-а Радован Ковачевић за "Глас Српске".
Мјеста у клубовима, тврди Ковачевић, одређују се на основу укупног броја делегата, а када је ријеч о заједничким комисијама или делегацијама, води се рачуна о томе ко има и колико представника.
"СНСД има девет представника у Парламентраној скупштини, а ПДП два или три, тако да се не може једноставно умјесто СНСД-а попунити кадром из ПДП-а како су то они замислили. Ако је, на примјер, СНСД имао три позиције, ПДП-у, ипак, не припада толико. Тако је одређено пословником", појаснио је Ковачевић.
Он је навео да ће, како налажу правила, Уставни суд БиХ, према наводима са странице Дома народа, по хитном поступку преиспитати процедуралну исправност случаја.
Ријеч је о измјенама одлука о именовању чланова у Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање између Парламентарне скупштине БиХ и Европског парламента, акта о именовању чланова парламентарних делегација, те одлуке о именовању чланова интерпарламентарних група пријатељства за билатералну сарадњу с парламентарним тијелима других земаља.
Приједлози су стигли од СДС-овог Желимира Нешковића, а након што тиме није била задовољена већина у клубу, односно три делегата из СНСД-а, на те одлуке је стављен вето.
