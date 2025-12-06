Logo
Земљотрес у Србији

Извор:

Телеграф

06.12.2025

08:44

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 2,2 степена по Рихтеру погодио је синоћ Пожаревац, саопштио је Републички сеизмолошки завод.

Потрес се догодио око 19 часова и 30 минута на дубини од 16 километара. Према саопштењу РСЗ, интензитет овог земљотреса не може да изазове штету.

cernobilj

Свијет

Хитно се огласила ИАЕА: Оштећени штит више не блокира радијацију из Чернобиља

Према првим информацијама, земљотрес није изазвао штету и грађани из околних мјеста пријавили су краткотрајно подрхтавање тла.

Стручњаци наводе да су овакви слабији потреси уобичајени за овај регион и да нема разлога за забринутост.

Коментари (0)
