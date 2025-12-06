Земљотрес у Србији

Извор:
Телеграф
06.12.2025
08:44
Земљотрес јачине 2,2 степена по Рихтеру погодио је синоћ Пожаревац, саопштио је Републички сеизмолошки завод.
Потрес се догодио око 19 часова и 30 минута на дубини од 16 километара. Према саопштењу РСЗ, интензитет овог земљотреса не може да изазове штету.
Према првим информацијама, земљотрес није изазвао штету и грађани из околних мјеста пријавили су краткотрајно подрхтавање тла.
Стручњаци наводе да су овакви слабији потреси уобичајени за овај регион и да нема разлога за забринутост.
