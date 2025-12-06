Logo
КФОР: Појачане активности у подршци безбједности широм КиМ

Танјуг

06.12.2025

08:01

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Мисија КФОР на Косову и Метохији саопштила је синоћ да је појачала своје присуство и патроле широм јужне покрајине, као дио редовних обука јединица КФОР-а.

- Ово показује спремност КФОР-а да одговори на све релевантне безбједносне догађаје који би могли утицати на бјезбедност широм Косова и регионалну стабилност - наводи се у саопштењу.

Moskva Kremlj

Свијет

Русија раскида војне споразуме са Канадом, Француском и Португалијом

Додаје се да кроз агилни и флексибилан став, КФОР наставља да у потпуности спроводи свој дугогодишњи мандат, који је заснован на Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244 из 1999. године, доприносећи безбједном окружењу за све који живе на АП КиМ и слободи кретања, у сваком тренутку, непристрасно и у блиској координацији са Косовском полицијом и Еулексом, у њиховим одговарајуц́им улогама безбедносних снага.

- Наша мисија наставља да интегрише своје активности са напорима широке међународне заједнице, укључујуц́и и подршку дијалогу између Београда и Приштине у којем посредује Европска унија - наводи се у саопштењу КФОР-а.

Индонезија поплаве

Свијет

Број жртава поплава у Индонезији порастао на 883

Истиче се да је командант КФОР-а, генерал-мајор Озкан Улуташ, у редовном контакту са својим колегама, укључујући представнике безбедносних организација привремених приштинских институција, шефа Еулекса и начелника Генералштаба Војске Србије.

Косово и Метохија

Kfor

