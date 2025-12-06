КФОР: Појачане активности у подршци безбједности широм КиМ

Извор:
Танјуг
06.12.2025
08:01
Мисија КФОР на Косову и Метохији саопштила је синоћ да је појачала своје присуство и патроле широм јужне покрајине, као дио редовних обука јединица КФОР-а.
- Ово показује спремност КФОР-а да одговори на све релевантне безбједносне догађаје који би могли утицати на бјезбедност широм Косова и регионалну стабилност - наводи се у саопштењу.
Додаје се да кроз агилни и флексибилан став, КФОР наставља да у потпуности спроводи свој дугогодишњи мандат, који је заснован на Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244 из 1999. године, доприносећи безбједном окружењу за све који живе на АП КиМ и слободи кретања, у сваком тренутку, непристрасно и у блиској координацији са Косовском полицијом и Еулексом, у њиховим одговарајуц́им улогама безбедносних снага.
- Наша мисија наставља да интегрише своје активности са напорима широке међународне заједнице, укључујуц́и и подршку дијалогу између Београда и Приштине у којем посредује Европска унија - наводи се у саопштењу КФОР-а.
Истиче се да је командант КФОР-а, генерал-мајор Озкан Улуташ, у редовном контакту са својим колегама, укључујући представнике безбедносних организација привремених приштинских институција, шефа Еулекса и начелника Генералштаба Војске Србије.
