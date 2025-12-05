Власница тражила лососа, а онда је фока ушетала у кафић

Извор:
Несвакидашња сцена се одиграла у кафићу у новозеландском граду Ричмонд, а да није забележена камером, можда не бисте поверовали.
Током недељне, кишовите и успаване вечери у локал је ушетало младунче фоке, и почело да истражује нови терен, преноси АП.
"Сви смо били у шоку"
Гости имају дозволу да доведу љубимце у овај кафић, па је једна од власница, Бела Еванс, помислила у првом тренутку да је реч о псу.
Тек када се приближила, схватила је да пред собом има видно изгубљену, али радозналу фоку. Ово симпатично створење се сакрило у тоалету, а затим испод машине за прање судова.
Занимљивости
Кафић затворен након што је маче изазвало поплаву
“Сви смо били у шоку. Нисмо знали шта да радимо”, казала је Бела.
Један гост је покушао да “испрати” фоку до задњих врата, али је она вешто избегла све његове покушаје. Једноставно није желела да изађе напоље.
Док се у локалу одигравала драма, службеници Одељења за заштиту природе увелико су трагали за младунчетом фоке, које је раније виђено у оближњем стамбеном насељу, а километрима далеко од обале.
“Особље је одлично реаговало и сачувало животињу док нисмо стигли”, потврдили су надлежни, додајући да је фока касније пуштена на једно острво.
Стручњаци објашњавају да је ово период када младе фоке и морски лавови често лутају и појављују се на крајње необичним локацијама - у кућама, на теренима за голф или чак прометним путевима, преноси Телеграф.
A baby seal, apparently lost, curious and well below New Zealand’s legal drinking age, galumphed into a bar before being removed by rangers with the help of a dog crate and some salmon. pic.twitter.com/B9RVzKWaKw— The Associated Press (@AP) December 4, 2025
