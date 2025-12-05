Logo
Најгоре свекрве рађају се у ова четири знака хороскопа

Индекс

05.12.2025

20:31

Најгоре свекрве рађају се у ова четири знака хороскопа
Фото: Pixabay

У породичним односима неке особине постану посебно изражене, а код појединих хороскопских знакова то долази до изражаја управо у улози свекрве.

Ријеч је о особама које емоције показују суздржано, воле имати контролу и тешко препуштају простор другима.

Њихов хладан или тврд наступ често ствара напетости, па се жене рођене управо у ова четири хороскопска знака најчешће сматрају најзахтјевнијим свекрвама.

Шкорпија

Шкорпије као свекрве д‌јелују хладно и непоколебљиво, а према новим људима у породици често су сумњичаве.

Њихова потреба за контролом може створити нелагоду, поготово када осјећају да губе утицај.

Оштре су у комуникацији и ријетко ублажавају ријечи, што појачава дојам злоће.

Јарац

Жене рођене у овом знаку постављају високе стандарде и очекују да се други прилагоде њиховим правилима.

Њихова практичност често звучи хладно, а строга нарав ствара дојам тврдоће.

Критике изговарају директно, због чега д‌јелују круто и тешко приступачно.

Д‌јевица

Д‌јевице су перфекционисти које као свекрве стално примјећују туђе грешке.

Суздржане су у емоцијама и могу д‌јеловати дистанцирано.

Њихова потреба за редом и анализом често звучи као критика, што други доживљавају као наметљивост.

Водолија

Припаднице овог знака д‌јелују емоционално одсутно и тешко се повезују на топлом породичном нивоу.

Фокус на рационално ствара дојам хладноће, а тврдоглави ставови отежавају компромис.

Због те дистанцираности често добијају репутацију најнеугоднијих свекрва, преноси Индекс.

Тагови:

Хороскоп

астрологија

