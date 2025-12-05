Погледајте спектакуларне призоре Хладног мјесеца који је синоћ је обасјао небо широм свијета

Извор:
05.12.2025
11:36
На небу синоћ је засјао хладни Мјесец, означавајући посљедњи супермјесец у 2025. години.
Људи широм свијета имали су прилику уживати у спектакуларном призору пуног Мјесеца. Овај Супермјесец представља трећи у посљедњих годину дана, а занимљиво је да су се Супермјесеци ове године појавили у врло кратком временском размаку један за другим.
Становници Латинске Америке посебно су уживали у погледу на синоћњи Супермјесец. У Буенос Аиресу, Мјесец је излазио над ријеком Рио де ла Плата, стварајући предиван одраз на води.
Вечерас на небу призор који ћемо опет моћи видјети тек за 17 година
Локална становница Алејандра Лопез казала је: "Пратимо мјесец стално. Гледамо лунарни календар и планирамо када ће пун мјесец изаћи. У зависности од мјеста гдје се налазимо, трудимо се да га пратимо и понекад чак организујемо шетње или излете управо на датум пуног мјесеца".
Према НАСА-и, супермјесец настаје када се пуни Мјесец нађе најближе Земљи у својој елиптичној орбити у тачки познатој као перигеј. Иако термин "супермјесец" није службени астрономијски појам, користи се за означавање пуног Мјесеца који је унутар 90% своје најближе удаљености од Земље.
Супермјесеци често добијају посебне називе у зависности од доба године или других астрономских појава, попут потпуних помрчина. Синоћњи Мјесец назива се Хладни Мјесец јер означава почетак зиме, а познат је и као Мјесец дугих ноћи.
Иако је ово био посљедњи супермјесец у 2025. години, љубитељи небеских феномена неће дуго чекати. Већ 3. јануара 2026. моћи ћемо посматрати нови супермјесец, познат као Вучји Мјесец.
Такође, овај пун Мјесец посебно снажно осјећа пет знакова хороскопа. Посљедњи пуни Мјесец у 2025. години догађа се у знаку Близанаца и представља трећи, завршни супермјесец ове године. У позадини су већ наступиле велике астролошке промјене: Сатурн се креће завршним степенима Риба, Нептун се након првог уласка у Овна вратио на посљедњи степен Риба, а Уран се, након кратког боравка у Близанцима, ретроградно повукао у касне степене Бика.
