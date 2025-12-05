За ова четири знака наредна година ће бити најбоља у животу

Извор:
Жена Блиц
05.12.2025
06:15
Коментари:0
Астролошка 2026. година носи енергију постепеног, али снажног напретка. Јупитер шири могућности, Венера доноси топлину у односе, Сатурн гради стабилност, а Плутон покреће дубоке унутрашње промјене. Њихово заједничко дјеловање ствара атмосферу у којој ће четири хороскопска знака добити јак вјетар у леђа.
Година која нам стиже неће бити година наглих обрта, већ резултат дугог сазријевања, унутрашњег рада и чекања правог тренутка. Многи припадници зодијака јасније ће видјети свој пут, али ће се нарочито четири хороскопска знака издвојити снажним личним, духовним и професионалним растом - њима ће срећа бити посебно наклоњена, најављује годишњи хороскоп.
Дјевице 2026. улазе у фазу у којој ће им се дугогодишњи труд, дисциплина и посвећеност коначно исплатити. Сатурн и Уран стварају баланс - задржавају стабилност, а омогућавају управо оне промјене које су дуго биле планиране.
Пројекти напредују, професионални статус јача, а амбиције се усклађују са околностима. Раст је постепен, здрав и доноси унутрашњи мир. Финансије се поправљају захваљујући бољем управљању приоритетима. Дјевице више не покушавају да удовоље свима, оне бирају свој фокус и чувају свој мир.
Њихова тачност, аналитичност и одговорност биће препознате и награђене. У љубави ће се одрећи потребе за контролом и допустити емоцијама да испливају на површину. Слободне Дјевице током прољећа и љета очекује значајан сусрет, док оне које су у вези или браку очекује јача веза са вољеном особом.
Нова 2026. је година у којој Дјевице престају да раде против себе и коначно осјећају склад са сопственим ритмом.
Лавови 2026. поново проналазе своју ватру. Послије периода сумње и исцрпљености, враћају им се енергија, мотивација и сигурност. Јупитер и Венера већ у прољеће појачавају њихов магнетизам, а успјех им поново долази природно и спонтано. Професионално, ово је година у којој старе идеје добијају коначно зелено свјетло. Могу напредовати, започети своје пројекте или избити у први план у јавности. Њихова харизма и креативност доносе конкретне резултате, отварају се сарадње, а препознатљивост расте.
У љубави долази до обнове: самци ће упознати особу која их види без маски, док заузете лавове очекује већа блискост и искренија комуникација са "другом половином".
Лавови схватају да права моћ долази из унутрашњег сјаја, а не из потребе да доминирају.
За Водолије је 2026. једна од најзначајнијих година. Послије дугог осјећаја неразумијевања, њихове идеје напокон добијају признање. Уран доноси храбре искораке и јача њихову аутентичност. Водолије ће од прољећа осјећати нову јасноћу и сврху.
Све што је у вези са технологијом, иновацијама, дигиталним пројектима, друштвеним промјенама и неконвенционалним пословним идејама биће њихова "шољица чаја". Многе Водолије ће промијенити посао, мјесто боравка или се одважити да покрену нешто што су дуго планирали.
У односима ће учити да слобода и блискост не искључују једно друго. Усамљене Водолије ће привлачити људе сличних вриједности, а оне које су у везама или браку осетиће благодат искрене и стабилне љубави.
Водолије 2026. престају да се доказују, оне почињу да живе у складу са собом.
Рибе 2026. улазе у период јасних одлука, мирне енергије и појачане интуиције. Под утицајем Нептуна и Плутона, коначно ће научити да разликују реалност од илузија и окренути се ономе што их истински испуњава. Многе Рибе, поготово оне старије, прекинуће исцрпљујуће односе у које су улагале много емоција, енергије, труда и времена. Иста ситуација их чека и на послу - све оно што их није испуњавало постаће прошлост њиховом личном одлуком. Рибе ће у 2026. години бирати пут који им доноси смиреност.
Креативност долази до пуног изражаја, посебно у умјетности, писању, интуитивном раду, исцјељивању и едукацији. Чак и у традиционалним професијама, њихова емпатија постаће кључна предност.
У љубави неће тражити идеализоване приче, већ мир и аутентичну блискост. Усамљеним Рибама јесен доноси дубоку духовну повезаност са посебном особом, а оне које су у вези или браку могу да очекују доживљај љубави на њежнији начин.
Рибе ће у 2026. години открити да њихова осјетљивост није слабост, већ дар који их води право ка хармонији.
Хроника
9 ч0
Свијет
9 ч0
Хроника
9 ч0
Кошарка
9 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму