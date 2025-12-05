Ратни ветеран изгубио пензију и морао да ради: Онда се десио милионски обрт

Извор:
АТВ
05.12.2025
05:40
Коментари:0
Син војног ветерана америчке војске Еда Бамбаса изјавио је да ће његов отац коначно моћи да оде у пензију и ужива у животу након што је његова потресна прича дирнула велики број људи.
Наиме, Мајкл Бамбас добиће око 1,5 милиона долара - животно важан износ који ће му у петак бити уручен на церемонији на његовом радном мјесту.
Сцена
Невиђен сукоб у ријалитију Елита: Нису их могли смирити
Мајкл Бамбас рекао је да је његов 88-годишњи отац, који још увијек не зна за огроман донирани износ који стално расте дубоко дирнут и преплављен великодушношћу људи након што је у виралном видеу говорио о својим финансијским тешкоћама.
"Знам шта ће ово значити за њега и колико ће му у потпуности променити живот“, рекао је Мајкл за "Њујорк Пост".
"Коначно ће моћи да ужива у животу, без бриге одакле ће стићи сљедећи долар", додао је.
Ед је освојио срца људи широм свијета након што га је аустралијски инфлуенсер Семјуел Виденафер упознао у супермаркету Меијер у Брајтону. Старији господин био је приморан да ради пуно радно вријеме као касир како би преживио, јер је изгубио пензију и супругу чији су медицински трошкови оставили озбиљне посљедице по његове финансије.
Свијет
Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев
Виденафер је на друштвеним мрежама подијелио његову причу и у понедјељак покренуо ГоФандМИ кампању како би му помогао да се пензионише. До сриједе увече, прикупљено је више од 1,443 милиона долара.
"Невјероватно је. Обојица смо запањени тиме колико је ова прича дотакла људе широм свијета. Изгледа да се многи емотивно повежу и пожеле да помогну. Невјероватно је како овакве ствари извуку најбоље из људи".
Ед је Виденаферу, који промовише позитивне вриједности, испричао да је отишао у пензију из компаније Џенерал Моторс 1999. године али је компанија банкротирала 2012. и тиме му укинула пензију, наводи се у дирљивом видеу објављеном на Инстаграму.
Отац двоје дјеце живио је удобно са супругом више од 50 година, све док се она тешко није разбољела двоструки ударац који га је приморао да прода кућу и имовину само да би "некако прегурао“.
"Највише ме је забољело то што су, када се моја жена озбиљно разбољела, заједно са пензијом укинули и здравствено осигурање, и оставили ми само 10.000 долара од животног осигурања“, рекао је Ед, једва задржавајући сузе.
Свијет
Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана
Након што је његова супруга Џоан преминула прије седам година, није имао избора него да се врати исцрпљујућој радној недјељи од 40 сати. На крају је пронашао посао у ланцу супермаркета, 70 километара западно од Детроита, гдје ради већ пет година.
"Срећан сам што ми је Бог дао тијело довољно снажно да стојим 8 до 8,5 сати дневно“, рекао је Ед након што је Виденаферов видео постао виралан.
Фондација је до сада привукла скоро 50.000 донација од преко 36.000 људи.
"Он још увијек не схвата шта се дешава“, рекао је Мајкл о свом оцу.
"Нема појма колико је новца прикупљено. Када сазна, биће у потпуном шоку", додао је.
Мајкл је додао да ће у петак увече на очевом послу бити одржана дирљива церемонија на којој ће Ед добити рачун са већ уплаћеним невјероватним износом.
"Ово ће му донијети велику, велику утјеху", рекао је Мајкл.
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму