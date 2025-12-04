Logo
Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама

Извор:

СРНА

04.12.2025

20:52

Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама
Фото: Pixabay

Забране су на појединим дионицама путева у Хрватској због јаког вјетра у приобаљу, а у Лици због снијега.

Због јаког вјетра на дионици Ријека исток - Шмрика забрањен је саобраћај за аутобусе на спрат, мотоцикле и аутомобиле са прикључним возилом /прва група возила/.

Због зимских услова на дионици Ваганац-Кореница-Удбина забрањен је саобраћај за камионе са приколицама и шлепере с полуприколицама, те возила без зимске опреме.

Из Хрватског ауто-клуба јављају да су застоји су на дионицама путева гдје трају радови те на градским саобраћајницама, те возаче упозоравају да прилагоде брзину и начин вожње условима на путу, да не крећу на пут без зимске опреме и да поштују привремену регулацију саобраћаја у зонама радова.

Хрватска

zabranjen saobraćaj

