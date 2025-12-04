Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама

Извор:
СРНА
04.12.2025
20:52
Коментари:0
Забране су на појединим дионицама путева у Хрватској због јаког вјетра у приобаљу, а у Лици због снијега.
Због јаког вјетра на дионици Ријека исток - Шмрика забрањен је саобраћај за аутобусе на спрат, мотоцикле и аутомобиле са прикључним возилом /прва група возила/.
Свијет
Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих
Због зимских услова на дионици Ваганац-Кореница-Удбина забрањен је саобраћај за камионе са приколицама и шлепере с полуприколицама, те возила без зимске опреме.
Из Хрватског ауто-клуба јављају да су застоји су на дионицама путева гдје трају радови те на градским саобраћајницама, те возаче упозоравају да прилагоде брзину и начин вожње условима на путу, да не крећу на пут без зимске опреме и да поштују привремену регулацију саобраћаја у зонама радова.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму