Добро погледајте старе украсе за јелку: Неки данас вриједе и до 1.000 евра

Једна од најљепших активности везаних за новогодишње празнике свакако је кићење јелке, симбола благостања и среће који уноси топлину у хладне зимске дане и хармонију у наш дом. Важна ставка су, наравно, и украси. Ако су старијег датума, онда су и много више од обичних орнамената јер у нама буде посебне емоције, успомене на давне дане и драге људе. А ако у приватној колекцији посједујете и ове раритете, могли бисте фино да зарадите...
Украси за јелку често се насљеђују. С кољена на кољено, што се каже. Данас се ти декоративни предмети израђују у свим могућим облицима и све што замислите може да постане стварност, али и у овом случају постоје неке ствари од сентименталне вриједности које с разлогом брижљиво чувамо.
Можда је то кугла са лијепим апликацијама и шарама, коју је, прије ко зна колико деценија, направио вјешт мајстор, а наша бака је угледала у излогу и помислила да би била савршен украс за божићно дрво... Од тада је стални члан фамилије, који на свјетлост дана излази у децембру, када обично китимо јелку.
Тако је кутија са украсима постала право породично благо, које се с годинама допуњавало разнобојним куглицама, лампицама и осталим ситницама. Неки од тих предмета могли би да имају још вриједности осим сентименталне. Провјерите своју колекцију, можда се баш у њој налазе ова кугла њемачке израде, фигура Белшникела или свијетлеће кочије лампице из лимитиране "Пепељуга" едиције...
Ако ових дана крстарите платформом еБаy, велика је вјероватноћа да сте негдје угледали и огласе за продају раритетних њемачких кугли различитих величина, Антиqуе Герман Кугел, израђених почетком или средином прошлог вијека, чији власници траже 300, 600, 800, па и 1.000 евра. Њихов гламурозни метални изглед потиче од огледала у унутрашњем дјелу, својеврсног погледа у прошлост, који буди носталгију.
Замислите неки бијели Божић, куће оковане снијегом скоро до крова, благу свјетлост која допире из камина или свијећа и рефлектује се на тим савршеним примјерцима давно несталог заната... "Са њиховом фином патином остали украси се не могу мјерити", каже Крејг МекМанус, колекционар који посједује око 400 њемачких кугли, или кугела, да их назовемо оригиналним именом.
На цијени је и фигура Дједа Мраза Белшникела, бића из германског фолклора које доноси божићне поклоне. Митска креатура (коју не треба мијешати са Крампусом јер је ипак у људском обличју), одјевена је у крзно и посјећује дјецу током празника. Ако нису била добра, у чарапама ће, умјесто дарова, затећи угаљ.
Ови украси за јелку и данас се праве, а најврједнији су примјерци из 19. вијека, чија цијена на највећим аукцијским интернет платформама чија цијена премашује 1.000 евра. Најмање фигуре, дугачке једва као прст, вриједе око 300 евра.
Педесетих и шездесетих година, у Западној Европи биле су веома популарне "шљаштеће" јелке са гранама од алуминијумских иглица. Провјерите на тавану, можда у некој старој, прашњавој кутији имате баш такав раритет... У зависности од стања и висине, коштају од 300 до 700 евра, а пасионирани колекционари не жале да плате и више.
Избор свјетлосних украса данас је заиста огроман, има их у свим бојама и облицима, али "Vintage Cinderella Pifco Lights", ретро лампице у облику кочија из бајке о Пепељуги, стварно су нешто посебно. Красиле су јелке у шестој и седмој деценији прошлог вијека, а ако посједујете неки примјерак, ако сте имали среће да вам родбина из дијаспоре пошаље баш такве, данас за њих можете добити и 500 евра, колико траже на eBay платформи.
Уникатни украси за јелку Панаура и Јевел Брите из шездесетих велики су хит у колекционарском свијету. Лагане пластичне "сузе" разних боја и диораме, тродимензионални модели стварног или фиктивног призора, и те како су на цијени – неке коштају 80 евра, а неке и 200.
