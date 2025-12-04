Logo
Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.

Извор:

Танјуг

04.12.2025

21:16

Коментари:

0
Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.
Фото: Tanjug

Ирска, Шпанија, Словенија и Холандија одлучиле су да бојкотују наредно такмичење за пјесму Евровизије, након што је Израелу омогућено учешће на такмичењу 2026. године у Бечу, упркос захтјевима више земаља да буде искључен због рата у Гази.

На састанку Генералне скупштине Европске радиодифузне уније (ЕБУ), организатора међународног музичког такмичења, учесници су гласали за увођење нових правила која би спријечила непримјерено промовисање пјесама од стране влада и трећих страна, у циљу утицања на гласање, преноси Гардијан.

zelenski

Свијет

Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

"Велика већина чланова сложила се да није потребно одржати додатно гласање о учешћу појединих земаља и да Евровизија 2026. треба да се одржи како је планирано, уз додатне мере заштите“, саопштио је ЕБУ.

Након тога ирски јавни сервис РТЕ саопштио је да неће учествовати ни емитовати Евровизију 2026. године. Они су навели да је учешће Ирске "неприхватљиво због ужасне хуманитарне кризе у Гази и губитка живота", док су и шпански емитер РТВЕ и холандски Авротрос такође најавили повлачење из такмичења, уз тврдње да одлука ЕБУ није била одговарајућа и да је изазвала "неповерење".

"Предсједништво ЕБУ је одбило захтев РТВЕ за посебно гласање о учешћу Израела. Ова одлука повећава неповерење РТВЕ у организацију фестивала и потврђује политички притисак који га окружује", наводи се у саопштењу шпанске медијске куће.

njemacka zastava

Свијет

Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Шпански министар културе, Ернест Уртасун, подржао је ову одлуку, напомињући да је поносан на РТВЕ "који ставља људска права испред сваког економског интереса".

"Не можемо да оправдамо Израел због злочина у Гази. Култура треба да буде на страни мира и правде", поручио је он.

Холандски емитер Авротрос саопштио је да се, под тренутним околностима, учешће "не може помирити са јавним вриједностима које су фундаменталне за организацију".

Словеначка национална телевизија, РТВСЛО - прва која је овог лета претила бојкотом - саопштила је да би учешће "било у супротности са њеним вриједностима мира, једнакости и поштовања".

У међувремену, предсједник Израела, Исак Херцог, поздравио је одлуку о учешћу своје земље, рекавши да Израел заслужује да буде представљен на свакој свјетској сцени.

"Драго ми је што ће Израел поново учествовати на такмичењу за пјесму Евровизије и надам се да ће такмичење остати оно које промовише културу, музику, пријатељство међу народима и прекогранично културно разумијевање“", написао је он на платформи X.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

У Њемачкој, водећи политичари су предложили да се емитер SWR повуче у знак солидарности ако Израел буде искључен, док је аустријски тв канал ОРФ саопштио да жели да Израел учествује у такмичењу.

Евровизија 2026. године биће одржана у Бечу, након прошлогодишњег тријумфа аустријског пјевача ЈЈ-а.

Евровизија

Израел

