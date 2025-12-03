Logo
Претужна сцена на премијери наставка ''Жикине династије''

03.12.2025

19:02

Претужна сцена на премијери наставка ''Жикине династије''

Риалда Кадрић, незаборавна Марија из серијала „Жикина династија“, добила је емотиван омаж у наставку култног филма.

Када је пре неколико година најављена припрема наставка култног серијала "Жикина династија“, фанови нису крили одушевљење због нових авантура хер Жикиних насљедника.

Филм је обећавао да ће оживјети омиљене ликове и унијети носталгију из осамдесетих и деведесетих година.

Планирано је да се у наставку појави и Риалда Кадрић, која је имала само 16 година када је први пут глумила лик Марије. Нажалост, 2021. године стигла је најтужнија вијест — глумица је преминула.

Синоћ у Београду, на премијери филма, публици је откривено да је наставак посвећен управо Риалди Кадрић.

На крају пројекције, на великом платну стајала је емотивна посвета: "За Риалду“.

Сви живи глумци из оригиналног серијала присуствовали су премијери, а публика је имала прилику да види повратак ликова малог Мише, Бобе и Елзе, али и нових генерација које носе имена својих деда.

Риалда је први пут тумачила Марију са само 13-14 година, а свој први пољубац пред камерама доживјела је у том легендарном остварењу, заједно са Владимиром Петровићем, који је тада био осам година старији.

"Први пут сам се пољубила пред филмским камерама. Наравно, трудила сам се да дјелујем зрело, жељела сам да покажем да све разумијем. Наравно, не савјетујем да се ово проба ван сета“, рекла је Риалда у емисији Балканском улицом.

Током снимања филма "Шта се згоди кад се љубав роди“ (1984), Риалда је имала 20 година, док је глумила мајку Мише, кога је тада играо Никола Којо, тинејџера од око 14-15 година. У сљедећем наставку (1985), имала је 22 године, док Миша више није био тинејџер.

У серијалу се дешавало да ликови старе брже или спорије од својих глумаца, па је Риалда у три филма играла мајку лика који је практично био њен вршњак. Њена способност да увјерљиво одглуми старије улоге остала је препознатљива и данас.

Живот ван камере

Од почетка 90-их, Риалда се повукла из глуме и посветила психологији. У Великој Британији радила је прво као новинарка и репортерка, а потом се специјализовала за психоанализу, поставши лиценцирани психотерапеут.

Посљедњи филм који је снимила био је "Чудна ноћ" Милана Јелића. Риалда је раније рекла да је глума била младалачки експеримент, док је посао психотерапеута био нешто у чему заиста ужива.

Тужни крај живота

Риалда Кадрић преминула је 25. јануара 2021. у Атини, у 57. години, усљед срчаног удара на улици. Њена смрт подсјећа на сличан трагичан догађај у породици — и њена мајка је преминула изненада на улици 1991. године у Београду.

"Тог јануара сам изгубила мајку и одлучила да останем у Лондону и започнем нови живот“, присјетила се Риалда у интервјуима.

Rialda Kadrić

Žikina dinastija

