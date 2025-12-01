Извор:
Танјуг
01.12.2025
08:20
Коментари:0
Давно изгубљена Рубенсова слика продата за 2,3 милиона евра на аукцији у Версају.
Давно изгубљена слика барокног сликара Петера Паула Рубенса, која је била скривена више од четири вијека, продата је данас за 2,3 милиона евра на аукцији у Версају.
Слика је недавно пронађена у једној приватној кући у Паризу, а приказује распеће Исуса Христа, преноси АП.
Била је дио једне француске колекције и у почетку се сматрало да потиче из једне од многих Рубенсових радионица које су тада постојале.
Дјело је дуго процјењивано на не више од 10.000 евра.
"Одмах сам имао осјећај у вези са овом сликом и учинио сам све што сам могао у покушају да утврдим да је аутентична", рекао је аукционар Жан-Пјер Осенат за АП.
Како је рекао, на крају је званично потврђена да је аутентична у Рубенијану - Рубенсовској комисији у Антверпену.
Нилс Битнер, стручњак познат по свом истраживању Рубенса, објаснио је пре аукције да је он често сликао призоре распећа, али је ријетко приказивао "распетог Христа као беживотно тијело на крсту".
"Ово је једина слика која приказује како крв и вода излазе из ране на Христовом боку и то је нешто што је Рубенс насликао само једном", навео је он.
Аукцијска кућа Осана саопштила је да су аутентичност и порекло дјела потврђени након научне анализе.
Речено је да је микроскопско испитивање слојева боје открило не само бијеле, црне и црвене пигменте у дијеловима који представљају кожу, већ и плаве и зелене пигменте, чија је употреба типична за Рубенсове приказе људске коже.
Стручњак за умјетност Ерик Туркин рекао је пред пуном салом да је слика практично нестала почетком 1600-их.
Познато је да је припадала француском класичном сликару из 19. вијека, Вилијаму Бугроу, прије него што су је наслиједили његови потомци.
Најновије
Најчитаније
15
16
15
16
15
13
15
13
15
11
Тренутно на програму