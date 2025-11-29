Преминуо чувени британски писац

29.11.2025
21:16
Коментари:0
Један од најпознатијих британских драмских писаца Том Стоппард преминуо је у 88. години, саопштили су његови агенти.
Добитник Оскара и Златног глобуса за сценарио филма "Shakespeare in Love" мирно је преминуо код куће у Дорсету, окружен породицом, навели су они.
Његова најпознатија позоришна дјела су "Rosencrantz and Guildenstern are dead" и ""The Real Thing", а радио је и на филмовима и за телевизију и радио.
Адаптирао је роман Лава Толстоја "Ана Карењина" за филм 2012. године, а 2020. је објавио полуаутобиографско дјело "Leopoldstadt", смјештено у јеврејску четврт Беча почетком 20. вијека, за које је касније освојио награду Оливије и четири Тони награде.
Рођен као Томас Страуслер у Чехословачкој, побјегао је из земље током нацистичке окупације и нашао уточиште у Великој Британији. Сазнао је касније да су сви његови дједови и баке погинули у нацистичким логорима.
Прије него што се посветио писању, радио је као новинар и позоришни критичар.
Стопард је током каријере освојио бројне награде и почасти, укључујући витешки чин који му је додијелила краљица Елизабета Друга 1997. године.
Његова дјела су позната по филозофским и политичким темама, духовитости и бриљантној употреби енглеског језика.
Познати британски музичар Мик Џегер и издавачка кућа "Фабер Букс" одали су почаст његовом интелекту и умјетничкој оставштини, истичући да ће његов рад остати инспирација генерацијама.
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму