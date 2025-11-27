Logo
Познати глумац умро након пада

Извор:

Б92

27.11.2025

10:42

Фото: Pixabay

Глумац Тони Германо преминуо је јутрос у 55. години након трагичног пада са крова своје куће у Сао Паулу.

Вијест је потврдио његов тим за Сплеш.

Несрећа током реновирања породичне куће

Германо је посљедњих неколико нед‌јеља живио у старој породичној кући својих родитеља, гд‌је је сам надгледао радове на реновирању.

Према информацијама датим Сплешу, он се попео на плафон да провјери напредак радова, али је изгубио равнотежу и пао. Упркос брзој реакцији, љекари нису имали другог избора него да га прогласе мртвим.

илу-дјеца-18102025

Породица

Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

Глумац је живио сам и није имао д‌јеце. Вратио се у кућу својих родитеља прије мање од мјесец дана, посвећен њеној реорганизацији и реновирању.

Мјесто и вријеме сахране

Сахрана ће се одржати данас, 27. новембра, у 8 часова по локалном времену, на гробљу Боске да Паз у Вархем Гранде Плејлиста:

Три деценије умјетничког рада

Током своје 30-годишње каријере, Тони Џермано је изградио своју репутацију првенствено на сцени. Играо је у великим мјузиклима и продукцијама, укључујући:

- Фантом из опере (2006)

- Мис Сајгон (2008)

- Џекил и Хајд - Доктор и чудовиште (2010)

- Виолиниста на крову (2012)

Публика га је познавала и по раду на синхронизацији бројних филмова и серија, гд‌је је својим препознатљивим гласом обиљежио незаборавне ликове, преноси б.92.

