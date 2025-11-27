Познати глумац умро након пада

Извор:
Б92
27.11.2025
10:42
Глумац Тони Германо преминуо је јутрос у 55. години након трагичног пада са крова своје куће у Сао Паулу.
Вијест је потврдио његов тим за Сплеш.
Несрећа током реновирања породичне куће
Германо је посљедњих неколико недјеља живио у старој породичној кући својих родитеља, гдје је сам надгледао радове на реновирању.
Према информацијама датим Сплешу, он се попео на плафон да провјери напредак радова, али је изгубио равнотежу и пао. Упркос брзој реакцији, љекари нису имали другог избора него да га прогласе мртвим.
Глумац је живио сам и није имао дјеце. Вратио се у кућу својих родитеља прије мање од мјесец дана, посвећен њеној реорганизацији и реновирању.
Сахрана ће се одржати данас, 27. новембра, у 8 часова по локалном времену, на гробљу Боске да Паз у Вархем Гранде Плејлиста:
Током своје 30-годишње каријере, Тони Џермано је изградио своју репутацију првенствено на сцени. Играо је у великим мјузиклима и продукцијама, укључујући:
- Фантом из опере (2006)
- Мис Сајгон (2008)
- Џекил и Хајд - Доктор и чудовиште (2010)
- Виолиниста на крову (2012)
Публика га је познавала и по раду на синхронизацији бројних филмова и серија, гдје је својим препознатљивим гласом обиљежио незаборавне ликове, преноси б.92.
