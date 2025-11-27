Меколи Калкин промијенио име: Познато како се Кевин из филма "Сам у кући" сада зове

27.11.2025
Глумац Меколи Калкин је открио да је промијенио своје званично име, испоштовавши резултате анкете коју је спровео 2018. године на Иксу.
Вољени Кевин Мекалистер из филма "Сам у кући" познат је по својим духовитим објавама на друштвеним мрежама, а 2018. године покренуо је анкету у којој су фанови могли да одлуче о његовом новом средњем имену. Као побједник је изгласан приједлог „Меколи Калкин“, а глумац је открио да је то име заиста и озваничио.
„Моје име је Меколи Меколи Калкин Калкин“, рекао је он током сесије питања и одговора на догађају „A Nostalgic Night With Macaulay Culkin“ прошле суботе, у Конгресном и забавном центру Лонг Бич у Калифорнији.
Током догађаја, о којем је извјестио часопис People, подсјетио је публику и на друге опције, међу којима су биле „The McRib Is Back“ и „Киран“, као посвета његовом брату, звијезди серије Succession.
„Меколи Киран Калкин. То би било сјајно. Волим свог брата. Нас двојица заједно имамо тачно једног Оскара“, нашалио се, алудирајући на награду коју је Киран освојио за филм А Реал Паин раније ове године.
Говорећи о побједничком приједлогу, објаснио је: „На крају је изгласан предлог ‘Меколи Калкин’, тако да се сада зовем Меколи Меаколи Калкин Калкин. Ако ми неко приђе на аеродрому и пита: ‘Извините, да ли сте ви Меколи Калкин?’, могу да одговорим: ‘Па, Меколи Калкин ми је средње име.’“ Закључио је: „Све сам то урадио због те једне шале.“
Калкин је као јдечји глумац био једна од највећих филмских звезда деведесетих, прије него што се повукао из јавности почетком својих тинејџерских година. Посљедњих година пригрлио је носталгију која окружује филм "Сам у кући", па се тако појавио у Гугл рекламама у којима одаје почаст својој чувеној улози.
У плану има и друге пројекте, укључујући улогу у другој сезони серије Fallout, а његов лик „лудог генија“ представљен је у најновијем трејлеру, пише НМЕ.
