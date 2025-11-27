Logo
Познато шта су јели ђаци који су се отровали у школи: Међу њима и син премијера

Извор:

Телеграф

27.11.2025

08:55

Коментари:

0
Познато шта су јели ђаци који су се отровали у школи: Међу њима и син премијера
Фото: Pixabay

Најмање четрдесеторо дјеце из одјељенске наставе у основној школи "Димо Хаџи Димов" у Скопљу, у општини Карпош се отровало највјероватније од хране коју су конзумирали током јучерашњег дана у школи, потврдили су у Агенцији за храну и ветерину (АХВ). Међу онима који су помоћ потражили у болници био је и син премијера Мицкоског.

Њихове екипе, као и екипе Државног санитарно-здравственог инспектората (ДСЗИ), Центра за јавно здравље (ЦЈЗ), као и из Института за јавно здравље (ИЈЗ) узимају узорке са радних површина и хране како би утврдили како је тачно дошло до тровања.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Друштво

МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност

"Јуче су деца за доручак имала корнфлекс са млијеком, а за ручак су јела мусаку. Ради се о дјеци из одјељенске наставе која имају топли оброк и ту су у цјелодневној настави. Током јучерашњег дана, након што су отишли кући, појавили су се симптоми болова у стомаку. Неке од њих су родитељи одвели код љекара. Не могу прецизно да кажем о колико дјеце се ради, иако је засад око 40, прецизније бројке ћемо имати након што видимо број одсустава данас. У нашој школи храну припрема 'Ванила фуд'. Не бих жељела да прејудицирам да ли је узрок тровања храна или нека бактерија са радних површина, видјећемо шта ће показати анализе", рекла је диркеторка школе Лејла Николоска.

Међу отрованом дјецом је и млађи син премијера Северне Македоније Христијана Мицкоског, Антониј. Према информацијама које објавио Нетпрес, дијете је било међу хоспитализованима, али је након пружене медицинске помоћи пуштено на кућно лијечење.

Међутим, према родитељима дјеце која су се отровала, бројка достиже 80 дјеце, а они сумњају и на воду као извор тровања. Родитељи кажу да су готово сва отрована дјеца из нижих одјељења.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

У Београду заплијењено 12 килограма кокаина, ухапшене двије особе

"Од онога што знамо, било је осморо дјеце која су хоспитализована, већина од њих се жалила на мучнину и повраћање. Ради се о дјеци из нижих одјељења која се хране у школи, али има и из седмог и осмог разреда, која се не хране у школи, тако да родитељи имају дилему да ли је узрок тровања храна", каже родитељ ученика у "Димо Хаџи Димов" за Мета.мк.

