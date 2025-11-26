Logo
Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта

Телеграф

26.11.2025

14:08

Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта
Фото: Танјуг/АП

У Загребу је одржана хитна прес конференција поводом концерта Марка Перковића Томпсона, који је заказан за крај децембра у Арени Загреб, али је питање да ли ће се одржати.

Томпсон је ушао у јавни рат са градоначелником Загреба, Томсилавом Томашевићем, а данас је Марков менаџемт пред медијима изнио своју страну приче.

Наиме, прес је отворио члан Томпсоновог менаџмента Мирко Гудељ. Конференција је подијељена у два дијела, први дио о Хиподрому, а други о актуалним догађајима око другог концерта у Арени.

Послије концерта на Хиподрому добио казну од 150.000 евра

Томпсонов сарадник је открио да су послије концерта на Хиподрому у Загребу имали 10 дана да исти напусте, а већ једанести дан су добили казну од 150.000 евра.

- Дан након концерта су нам издата 63 прекршајна налога контра организатора од стране Града. Дошли су по наредби записивати све, којекакве глупости, а већина прекршајних налога им је на суду већ пала.

- Добили смо казну од 150.000 евра! Морали смо да платимо што смо остали предуго на Хиподрому и то нисмо добили рачун него одмах пресуду, не могу у то да вјерујем - додао је.

- Град Загреб зарађује на нама који радимо концерте. 1.3 милиона смо платили све, 200.000 евра смо платили уређење Хиподрома - рекао је Гудељ. Каже да су поравнали све депресије на Хиподрому и замијенили ограду која је била трула.

Подсјетимо, љемачки лист Neue Zürcher Zeitung објавио је чланак у којем је анализирао Томпсонов концерт на Хиподрому. У тексту, објављеном под насловом "Стотине хиљада узвикују фашистичке пароле", аутор напомиње да је Томпсонов концерт отворио поздравом "Хваљен Исус и Марија" и поруком да се Европа треба вратити својим хришћанским коријенима како би Хрватска поново била снажна.

Он "својим обожаваоцима преноси поруку да припадају великој нацији" и истовремено се представља "и као провокатор и као народни јунак", пренио је Дојче веле.

Лист је потом напоменуо да је "За дом спремни" заправо "поздрав фашистичке усташке организације, која је током Другог свјетског рата у Хрватској и Босни и Херцеговини успоставила марионетску државу под нацистичком Њемачком", те да су и те суботе стотине хиљада људи без оклијевања узвикивале тај фашистички поздрав".

