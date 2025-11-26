Logo
Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

АТВ

26.11.2025

13:57

Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

Министар саобраћаја и комуникација БиХ Един Форто казао је након сједнице Савјета министара БиХ да дневни ред данашње сједнице није био захтјеван.

Форто је открио да је из Словеније стигла сјајна вијест за грађане БиХ.

"Словенија је напокон олакшала замјену возачких дозвола за бх. држављане, то се посебно односи на професионалне возаче. И одмах морам рећи, не ради се о било каквој љубави, ради се о интересу. Словенија има дефицит овог кадра и постоји опасност да додатни број возача оде у Словенију радити. Искрено се надам да неће доћи до додатног одлива возача и да ће пословање остати у БиХ", рекао је Форто.

Додаје да је План раста суштински одобрен, али да је о томе предсједавајућа Савјета министара БиХ извијестила на данашњој сједници.

Средства ће бити оперативна након што га усвоје Савјет министара БиХ, оба дома Парламента и Предсједништво БиХ. Прва авансна средства износе између 60 и 65 милиона евра, а остатак је према учинку.

"Најављено је стављање на дневни ред у уторак, на сљедећој сједници Савјета министара, два европска закона која су нам услов - Закон о ВСТС-у и Закон о Суду БиХ", рекао је и додао да се нада да ће ускоро добити верзије закона, јер још нису видјели приједлоге закона о којима ће гласати.

Словенија

vozačke dozvole

Возачка дозвола

Коментари (0)
