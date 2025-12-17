Logo
Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

Пинк

17.12.2025

13:40

Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

Пјевачица Анабела Атијас у посљедње вријеме веома је посвећена послу, те је сада избацила нову пјесму и спот и открила како је све протекло, а том приликом открила је и поједине детаље из живота.

Анабела је признала да јој је снимање спота било изузетно тешко због појединих кадрова у аутомобилу и брзе вожње.

“Ја сам озбиљан стрес доживела, сад ми је смешно, није ми било смешно. Одсекла сам се сва. Не плашим се свега, али неких ствари над које немам контролу, да, а вожња је била ненормална... Ја сам изгубила осећај за ноге и руке, рекла сам: "Чекај, да изађем да повратим, да се исповраћам и враћам се"... Момци то стварно добро раде, али екипа је ту, мислим се, убиће неког... Тако да није било занимљиво, чак сам и пар пута вриштала па нису имали материјала…”, прича она, преноси Пинк.

Anabela

Сцена

Анабела Атијас открила тајну доброг изгледа

На питање ко јој је од породице био највећи критичар, одговорила је:

“Нина ми је била најтежа, њој је више та друга била, морала бих да се посвађам да бих је убиједила да је Шоне одлучио да иде та, пројекат је његов...”

Она сада редовно наступа са бившим супругом Гагијем Ђоганијем, те нам је открила како то изгледа:

“Дружимо се сви, екипа је фантастична, ми смо сазрели у свему, другачије гледамо све, у односу на пре кад смо гледали само посао, узмеш паре и идеш кући, сад нам је то најмање важно, сад се поштено добро исмејемо, испевамо, исплешемо. Има пуно смеха. Сви су опуштени, баш смо добра екипа, ништа ми не пада тешко. Не кажем да ми не треба два дана да дођем к себи, али да уживам, уживам, турбо ми је, нека остане овако. Нисам тип који лежи превише. Памтим и оно време кад нисмо радили ништа и не бих никад вратила то време”.

vesna djogani

Сцена

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

Весна Ђогани недавно је преврнула очима на Анабелу и Слађу Делибашић, што је Атијасова сада прокоментарисала.

“Не знам што, можда треба нешто да се извинимо, не знам шта смо погрешиле овај пут. Обично грешимо јако, сваки потез је грешка, а ми уживамо, не преврћемо очима ни на кога, ништа никоме не замерамо, пуштамо људе да живе како хоће, шта да кажем...”

Анабела је истакла колико јој прија дружење са Слађом, а уз то је и нахвалила њен изглед.

“Слађа супер изгледа и пуна је позитиве. Ја много волим људе који и у најлошијем виде добро. Свака јој част. Са таквим људима увек радо проводим време”, казала је Анабела.

Она је сумирала годину која нам је на измаку, те је нагласила да је за све заслужно стрпљење.

“Кад је човек свестан да што си мирнији да ће све боље да прође, да Бог воли стрпљење, спашење, тако сам ја схватила, да иако налетим на неку турбуленцију, само се смирим, и кажем: "Океј, стрпићу се, да видим како ће ово добро да се заврши" и ето, увек буде добро", закључила је Анабела.

