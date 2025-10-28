Луна Ђогани открила кроз какав пакао је прошла након Марковог хапшења

Извор:
Телеграф
28.10.2025
22:51
Коментари:0
Полиција на Новом Београду ухапсила је Марка Миљковића, 14. маја 2024. године, а по налогу Трећег основног јавног тужилаштва било му је одређено задржавање до 48 сати.
Он је након скандала са комшијом задржан због кривичног дјела Ометање службеног лица у вршењу службене дужности из члана 23. Закона о јавном реду и миру.
"Окривљени је, под дејством алкохола, прво нарушавао јавни ред и мир у згради у којој станује на Бежанијској коси, након чега је у просторијама ПС Нови Београд окривљени претио полицијским службеницима и вређао их, оглушавајући се о њихове наредбе, након чега је покушао физички да насрне на полицијског службеника. Окривљеног ће јавни тужилац саслушати дана 15.05.2024. године", наводи се у саопштењу Трећег основног јавног тужилаштва.
Сада је Маркова супруга, Луна Ђогани, говорила о тренуцима када га је полиција ухапсила и одвела у Хитну, а затим у притвор.
Регион
Нови хаос у Словенији: Пуцњава у ромском насељу, стигли специјалци
Катастрофа је било. Свашта ми је пролазило кроз главу. Већ сам видјела да је у затвору, да га никада нећу више видјети, да ћу бити сама са дјецом. Видјела сам Миу и Лану како расту без оца и како му идемо у посјету. Језиво, најгори могући сценарио. Само сам молила Бога да што прије дође кући и да буде са нама - рекла је Луна Ђогани у подкасту "Шок Ток", па додала:
- Нисам знала шта Мији да кажем, гдје је тата. Она је јако везана за оца! Када ме је први пут назвао нисам знала да ли да се дерем на њега, или да плачем, или да му кажем да га волим, или да ћу га убити када дођем кући. Ту цијелу ноћ нисам спавала, имала сам грозне снове и само сам улазила на портале да видим шта се дешава и да ли су изашле неке нове информације.
(телеграф)
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
53
22
51
22
40
22
14
Тренутно на програму