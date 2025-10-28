Нови хаос у Словенији: Пуцњава у ромском насељу, стигли специјалци

Извор:
28.10.2025
У близини ромских насеља Жабјак и Шмихел код Новог Места вечерас је дошло до пуцњаве, потврдила је Полицијска управа Ново Место.
За сада нема информација о повријеђенима, а на терену су специјалне полицијске јединице које претражују подручје.
Градоначелник Грегор Мацедони рекао је да се чуло више рафала испаљених на отвореном простору.
"Нажалост, то је једна од учесталих појава у нашем граду. Више пута сам упозоравао да имамо превише оружја које не треба да буде доступно дјеци и психички нестабилним особама", изјавио је Мацедони, преносе словеначки медији.
Пуцњава се догодила непосредно након завршетка ванредне сједнице градског вијећа на којој су представници словеначке Владе представили низ мјера за сузбијање криминала, те такозвани "Шутаров закон".
Тај закон носи име Алеша Шутара, 48-годишњег мушкарца из Новог Места који је убијен протеклог викенда испред локалног ноћног клуба док је покушавао да одбрани сина од напада групе Рома.
Његова смрт изазвала је шок у Словенији и талас протеста.
На главном тргу у Новом Месту окупило се неколико хиљада људи који су тражили строже казне за насиље, укидање социјалних давања за починиоце кривичних дјела, те бољу интеграцију ромске дјеце у образовни систем.
Један број окупљених скандирао је и расистичке поруке против Рома, а полиција је морала да интервенише како би спријечила сукобе.
Словеначки премијер Роберт Голоб је на сједници градског вијећа најавио пооштравање казнене политике и додатна овлаштења полицији, нарочито при провођењу рација и надзора у безбједносно ризичним подручјима.
"Не желимо хватати појединце, већ успоставити ред и мир те искоријенити оружје, дрогу и имовину непознатог поријекла", рекао је Голоб.
Он је најавио и социјалне мјере, међу којима укидање дјечијег доплатка за малољетне мајке, што је изазвало расправе у јавности.
Влада планира да упути приједлог закона у парламент до 10. новембра, а очекује се да би га посланици могли усвојити до краја мјесеца.
Након убиства Алеша Шутара, оставке су поднијели министар правосуђа Андреја Катич и министар унутрашњих послова Боштјан Поклукар, уз објашњење да преузимају политичку одговорност за пропусте у систему.
Двадесетједногодишњем Рому, осумњиченом да је насмрт претукао Шутара, јуче је одређен притвор.
