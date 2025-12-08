Трагедија: Талас одвукао у море групу пливача, четворо погинуло

Извор:
СРНА
08.12.2025
22:39
Четири особе су погинуле, а једна се води као нестала након што је снажан талас одвукао у море групу пливача који су се налазили у популарном базену са морском водом дуж стеновите, западне обале шпанског острва Тенерифе, саопштиле су шпанске власти.
Спасиоци су јуче пронашли три тијела током велике операције спасавања у којој су коришћени водени скутери и хеликоптери, преноси АП.
Жена, која је четврта жртва, преминула је данас, дан након што је оживљена на лицу мјеста и пребачена хеликоптером у болницу.
Нису дате додатне информације о идентитету жртава.
Базен на острву Кангрехо, на обали Лос Гигантес на Тенерифима, оивичен је вулканским стијенама са једне стране, а налази се готово на нивоу мора и може бити веома опасан током узбурканог мора када велики таласи лако могу да пређу преко цементне баријере.
Локални медији су извјестили да је у вријеме када је талас повукао пливаче у море било на снази упозорење на узбуркано море, као и да су пливачи игнорисали знакове и ограде постављене како би се спријечило да било ко уђе у базен због временских услова.
