Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године

Извор:
СРНА
08.12.2025
20:28
Коментари:0
Тренутно нема разговора о одржавању састанка предсједника САД и Русије Доналда Трампа и Владимира Путина прије Нове године, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је навео да Москва и Вашингтон тренутно раде на експертском нивоу да би осигурали да нови састанак Путина и Трампа буде продуктиван.
"Нови састанак Путина и Трампа мора да буде добро припремљен и продуктиван", рекао је портпарол Кремља.
Песков је нагласио да Москва није упозната са исходом преговора између САД и Украјине на Флориди о нацрту мировног плана америчке администрације.
