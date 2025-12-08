Logo
Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године

Извор:

СРНА

08.12.2025

20:28

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Тренутно нема разговора о одржавању састанка предсједника САД и Русије Доналда Трампа и Владимира Путина прије Нове године, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је навео да Москва и Вашингтон тренутно раде на експертском нивоу да би осигурали да нови састанак Путина и Трампа буде продуктиван.

"Нови састанак Путина и Трампа мора да буде добро припремљен и продуктиван", рекао је портпарол Кремља.

Песков је нагласио да Москва није упозната са исходом преговора између САД и Украјине на Флориди о нацрту мировног плана америчке администрације.

Владимир Путин

Ivana Tramp

Русија

Америка

