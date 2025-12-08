Logo
Путин: Москва ће ојачати Организацију споразума о колективној безбједности

СРНА

08.12.2025

Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да ће Москва учинити све да ојача Организацију споразума о колективној безбједности (ЦСТО), чије су чланице, осим Русије, Јерменија, Бјелорусија, Казахстан, Киргизија и Таџикистан.

"Свакако ћемо учинити све да ојачамо организацију", рекао је Путин на састанку са члановима Савјета Парламентарне скупштине ЦСТО.

Сергеј Караганов

Свијет

Путинов човјек: Ја нисам предсједник па могу то рећи, у рату смо с Европом

Он је истакао да су приоритети ЦСТО-а јачање одбрамбених способности, те координација ставова у војној и војно-техничкој сфери.

ЦСТО је формиран 2002. године ради колективне одбране, јачања мира и сузбијања безбједносних пријетњи попут тероризма и кријумчарења дроге.

