Путин: Москва ће ојачати Организацију споразума о колективној безбједности

08.12.2025
19:03
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да ће Москва учинити све да ојача Организацију споразума о колективној безбједности (ЦСТО), чије су чланице, осим Русије, Јерменија, Бјелорусија, Казахстан, Киргизија и Таџикистан.
"Свакако ћемо учинити све да ојачамо организацију", рекао је Путин на састанку са члановима Савјета Парламентарне скупштине ЦСТО.
Он је истакао да су приоритети ЦСТО-а јачање одбрамбених способности, те координација ставова у војној и војно-техничкој сфери.
ЦСТО је формиран 2002. године ради колективне одбране, јачања мира и сузбијања безбједносних пријетњи попут тероризма и кријумчарења дроге.
