Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Извор:
АТВ
08.12.2025
17:48
Коментари:0
Лидери Француске, Њемачке, Велике Британије и Украјине одржали су састанак у Даунинг стриту у Лондону.
Циљ овог састанка је "допуњавање" америчког члана за окончање рата у Украјини, наведено је у саопштењу француског предсједништва.
Важно је претходно напоменути и да овај састанак долази након што је Бијела кућа објавила нову америчку стратегију националне безбједности. Бајденова администрација у претходној је верзији документа говорила о "акутној пријетњи Русије" и "руској агресији". Нова верзија Трампове Бијеле куће користи, "знатно блажи језик о Русији", док оптужује Европску унију да поткопава политичке слободе и суверенитет. У документу се оптужују европске земље да саботирају напоре да се оконча рат у Украјини, што је сада и званично записано у службеној стратегији.
Укупна порука овог састанка је да ће европски лидери наставити са подршком Украјини и Володимиру Зеленском, уз све очигледнији директни отпор САД-у.
Британски премијер Кир Стармер поручио да рат у Украјини има директне посљедице по Велику Британију и да није ријеч о "далеком сукобу".
Његов званични портпарол је новинарима рекао: „Немојмо изгубити из вида ширу слику. Овај рат повећава трошкове енергије и погађа домаћинства.“
„У протекле двије године, број руских бродова који пријете британским водама повећао се за 30 одсто.“
„Ово није удаљени сукоб. Он има директне посљедице по Велику Британију, а премијер је јасно ставио до знања да је његова најважнија дужност да заштити националне интересе Велике Британије, и очигледно је да поздрављамо интензивне напоре САД у мировним преговорима.“
Кризни преговори о будућности Украјине почели су иза црних врата Даунинг стрита 10, након што је предсједник Украјине Володимир Зеленски стигао у Лондон на састанак са европским савезницима.
Зеленски је уочи састанка рекао да његова земља „не може да се снађе“ без европске и америчке подршке.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао је да је „скептичан“ у вези са детаљима мировног предлога за Украјину који су подржале САД.
Говорећи прије разговора са предсједником Зеленским и европским лидерима, Мерц је рекао: „Ово би могао бити одлучујући тренутак за све нас, зато покушавамо да наставимо нашу подршку Украјини.“
„С друге стране, пратимо ове разговоре у Москви и САД и радујемо се да чујемо какав би могао бити исход тих разговора.“
„Ми и даље снажно стојимо – и остајемо – уз Украјину јер сви знамо да је судбина ове земље судбина Европе.“
Додао је: „Скептичан сам према неким детаљима које видимо у документима који долазе са америчке стране, али о томе морамо да разговарамо, зато смо овдје“
Француски предсједник Емануел Макрон каже да су разговори у Лондону са Зеленским усмјерени на проналажење „конвергенције“ између америчких, европских и украјинских савезника о могућем мировном споразуму.
„Мислим да је главно питање конвергенција између наших заједничких ставова, Европљана и Украјинаца и САД, како би се финализовали ови мировни преговори“, рекао је Макрон.
Додао је да би стране тада могле да пређу у „нову фазу“ како би циљале на обезбјеђивање „најбољих могућих услова за Украјину, за Европљане и за колективну безбједност“.
Данашњи састанак долази након викенда дипломатије између Европе, Кијева и Вашингтона, који је сам завршен без значајнијих помака.
Доналд Трамп млађи је јуче наговијестио да би амерички предсједник Доналд Трамп „можда“ могао да се повуче из мировних напора за Украјину, док је сам Трамп рекао да је „мало разочаран“ украјинским председником Володимиром Зеленским, оптужујући га да није прочитао најновији амерички мировни предлог.
