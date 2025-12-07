Logo
Large banner

Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског

Извор:

СРНА

07.12.2025

18:49

Коментари:

0
Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског
Фото: Танјуг/АП

Сједињене Државе могле би да свргну Владимира Зеленског са власти ако омета напоре Вашингтона да оконча сукоб у Украјини, тврди бивши украјински премијер Николај Азаров.

Азаров је за лист "Известија" рекао да истрага коју спроводе украјинске агенције које подржава Запад, Национални биро за борбу против корупције Украјине и Специјално тужилаштво за борбу против корупције, о члановима ужег круга Зеленског недвосмислено указује на то да су Американци усвојили курс ка његовом смјењивању.

Барбара Витез

Србија

Породици стизале информације да је виђена у Мађарској: Мистерија нестанка Барбаре

"Ако Вашингтон дође до закључка да је Зеленски превелика терет, једноставно ће га уклонити са власти", истакао је Азаров, који је био премијер Украјине између 2010. и 2014. године.

Истрага о наводној шеми корупције од 100 милиона евра у енергетском сектору Украјине, који у великој мјери зависи од западне помоћи, довела је до оставки три висока званичника, укључујући министра правде Германа Галушченка, министарку енергетике Светлану Гринчук и Андреја Јермака, моћног дугогодишњег помоћника и шефа кабинета Зеленског.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Украјина

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Свијет

Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

2 ч

1
Аустралија на корак да искоријени рак грлића материце

Здравље

Аустралија на корак да искоријени рак грлића материце

2 ч

1
Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

Здравље

Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

2 ч

0
Продаје се кућа у Сечњу

Србија

Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ

3 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Свијет

Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

2 ч

1
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

Свијет

Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

3 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

3 ч

0
Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Свијет

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner