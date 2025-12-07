Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског

Извор:
СРНА
07.12.2025
18:49
Коментари:0
Сједињене Државе могле би да свргну Владимира Зеленског са власти ако омета напоре Вашингтона да оконча сукоб у Украјини, тврди бивши украјински премијер Николај Азаров.
Азаров је за лист "Известија" рекао да истрага коју спроводе украјинске агенције које подржава Запад, Национални биро за борбу против корупције Украјине и Специјално тужилаштво за борбу против корупције, о члановима ужег круга Зеленског недвосмислено указује на то да су Американци усвојили курс ка његовом смјењивању.
Србија
Породици стизале информације да је виђена у Мађарској: Мистерија нестанка Барбаре
"Ако Вашингтон дође до закључка да је Зеленски превелика терет, једноставно ће га уклонити са власти", истакао је Азаров, који је био премијер Украјине између 2010. и 2014. године.
Истрага о наводној шеми корупције од 100 милиона евра у енергетском сектору Украјине, који у великој мјери зависи од западне помоћи, довела је до оставки три висока званичника, укључујући министра правде Германа Галушченка, министарку енергетике Светлану Гринчук и Андреја Јермака, моћног дугогодишњег помоћника и шефа кабинета Зеленског.
Најновије
Најчитаније
20
33
20
28
20
25
20
10
20
04
Тренутно на програму