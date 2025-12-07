Logo
Аустралија на корак да искоријени рак грлића материце

Жена Блиц

07.12.2025

18:48

Прије неколико година Аустралија се нашла на путу да остане прва земља која ће искоријенити рак грлића материце, а сада је стигла и лијепа, штавише фантастична вијест да међу припадницама популације млађе од 25 година на најмањем континенту није забиљежен ниједан нови случај.

Рак грлића материце је малигни тумор који настаје у доњем дијелу материце, најчешће усљед дуготрајне инфекције хуманим папилома вирусом (ХПВ). Рани стадијуми често не дају симптоме, па су редовни гинеколошки прегледи кључни за правовремено откривање. Цервикални карцином је у потпуности изљечив ако се дијагностикује у раној фази, а превенција, осим регуларних контрола, обухвата и ХПВ вакцинацију.

Барбара Витез

Србија

Породици стизале информације да је виђена у Мађарској: Мистерија нестанка Барбаре

Према подацима Свјетске здравствене организације, рак грлића материце је трећи најчешћи злоћудни тумор женске популације, нажалости и четврти по смртности. Аустралија, прва земља која је још 2006. године као државни пројекат увела свеобухватан и бесплатан програм ХПВ вакцинације за широку старосну групу од 12 до 26 година, постала је лидер у борби против ове опасне болести. Мисија је довела до драстичног смањења обољелих, а циљ је потпуно искорјењивање до 2035. године.

Подизање свијести, превенција и вакцинација вишеструко су се исплатили – први пут послије 1982. откада се раде скрининзи, није забиљежен ниједан случај међу женама млађим од 25 година! Студије показују да је међу младим особама које су вакцинисане, рак грлића материце смањен за скоро 90%. Успјех се приписује масовној имунизацији – комбинацији програма вакцинације и редовних скрининг тестова за рано откривање абнормалности.

Овај канцер најчешће се јавља код жена старијих од 30 година. Но, у развијеним земљама практично је искоријењен, што иде у прилог закључку да је рак грлића материце изљечив уколико се открије на вријеме. Када размишљамо о факторима ризика, треба се фокусирати на оне које можемо да избјегнемо, попут пушења или инфекције хуманим папилома вирусом, која се може ширити са једне особе на другу током блиског контакта, директним контактом кожа на кожу и најчешће сексуалном активношћу.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Међу факторима ризика су и честа промјена партнера, рано ступање у сексуалне односе, инфекције преносиве полним путем, ослабљен имуни систем, пушење. Превенција се заснива на редовним гинеколошким прегледима који подразумијевају ПАПА тест и колпоскопију, и наравно – на вакцинацији.

Нажалост, у Србији је ово и даље значајан здравствени проблем – годишње оболи између 1.100 и 1.500 жена, а око 700 изгуби битку, и поред чињенице да постоји ефикасно оружје којим се могу заштитити од тешке болести.

HPV vakcina

kancer

