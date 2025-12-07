Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

Извор:
Б92
07.12.2025
17:39
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће се касније овог мјесеца састати са америчким предсједником Доналдом Трампом, нагласивши да је друга фаза Трамповог плана за Газу близу реализације.
"На састанку ће се разговарати о могућностима за постизање мира и окончању владавине палестинске милитантне групе Хамас у енклави", рекао је током заједничке конференције за медије са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом.
Преговори о наредним фазама Трамповог плана за окончање двогодишњег рата у палестинској енклави су у току. План такође укључује ослобађање израелских талаца и успостављање привремене техничке палестинске владе у Гази, коју би контролисао међународни одбор за мир и подржавале међународне мировне снаге.
"Крајем мјесеца имаћу веома важне разговоре о томе како осигурати да се друга фаза оствари", додао је Нетанјаху.
Такође је рекао да је прва фаза Трамповог плана скоро завршена.
Нетанјаху наводи да су "могућности за мир на дохват руке" и да ће са америчким предсједником разговарати о "начину окончања владавине Хамаса у Гази, јер је то кључни дио обезбјеђивања другачије будућности за Газу".
Каже да ће трећа фаза бити "дерадикализација Газе", што је, како истиче, урађено у Њемачкој након Другог свјетског рата.
"Постоји и трећа фаза, која се односи на дерадикализацију Газе, што су многи сматрали немогућим. Али, то је урађено у Њемачкој, Јапану, спроводи се у земљама Залива и може се урадити и у Гази", наводи он.
Овај процес израелски премијер није детаљније објаснио, али се односи на "смањење утицаја екстремистичких група и промовисање стабилнијег, мање радикалног друштва", преноси "б92".
