Logo
Large banner

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

Извор:

Б92

07.12.2025

17:39

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP/Abir Sultan

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће се касније овог мјесеца састати са америчким предсједником Доналдом Трампом, нагласивши да је друга фаза Трамповог плана за Газу близу реализације.

"На састанку ће се разговарати о могућностима за постизање мира и окончању владавине палестинске милитантне групе Хамас у енклави", рекао је током заједничке конференције за медије са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом.

Преговори о наредним фазама Трамповог плана за окончање двогодишњег рата у палестинској енклави су у току. План такође укључује ослобађање израелских талаца и успостављање привремене техничке палестинске владе у Гази, коју би контролисао међународни одбор за мир и подржавале међународне мировне снаге.

"Крајем мјесеца имаћу веома важне разговоре о томе како осигурати да се друга фаза оствари", додао је Нетанјаху.

Такође је рекао да је прва фаза Трамповог плана скоро завршена.

Доналд Трамп Јуниор

Свијет

Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Нетанјаху наводи да су "могућности за мир на дохват руке" и да ће са америчким предсједником разговарати о "начину окончања владавине Хамаса у Гази, јер је то кључни дио обезбјеђивања другачије будућности за Газу".

Каже да ће трећа фаза бити "дерадикализација Газе", што је, како истиче, урађено у Њемачкој након Другог свјетског рата.

"Постоји и трећа фаза, која се односи на дерадикализацију Газе, што су многи сматрали немогућим. Али, то је урађено у Њемачкој, Јапану, спроводи се у земљама Залива и може се урадити и у Гази", наводи он.

Овај процес израелски премијер није детаљније објаснио, али се односи на "смањење утицаја екстремистичких група и промовисање стабилнијег, мање радикалног друштва", преноси "б92".

Подијели:

Тагови:

Бењамин Нетанјаху

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Свијет

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

3 ч

0
beba

Свијет

Хорор на мјесту бившег дома: Пронађена масовна гробница са остацима од 800 новорођенчади

3 ч

0
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Свијет

Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

4 ч

0
Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

Свијет

Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner