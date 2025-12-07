Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак

Извор:
Танјуг
07.12.2025
15:42
Коментари:0
Мозак неуротипичне дјеце млађе од пет година пролази кроз убрзану фазу развоја, због чега је посебно забрињавајуће то што велику групу ове дјеце ненамјерно излажемо огромним количинама штетног дигиталног садржаја, који ремете тај кључни период.
Како се наводи у извјештају истраживача британског Центра за социјалну правду (ЦСЈ), утицај овог масовног, неконтролисаног процеса већ се осјећа, дјеца пате од "анксиозности и поремећаја спавања" због налета нискоквалитетних видео-записа и другог садржаја на друштвеним мрежама.
Хроника
Полиција трага и за Алибегом након пуцњаве у ресторану
Друга истраживања показала су да дјеца која користе друштвене мреже постижу лошије резултате на тестовима памћења и читања, као и да продужено вријеме проведено пред екраном изазива депресију и зависничко понашање у свим старосним групама.
"Ово истраживање је дубоко забрињавајуће", изјавио је лорд Џон Неш, члан британског Дома лордова и бивши државни секретар за школе, наводи ЦСЈ у извјештају.
"С обзиром на то да се стотине хиљада дјеце млађе од пет година сада налази на овим платформама, дјеца која још нису научила да читају изложена су садржајима и алгоритмима дизајнираним са циљем да навуку одрасле, то би требало све да нас забрине", истакао је он.
Регион
Хрватица шокирала Београђанку, ово је урадила на станици у Загребу
"Дјеца не могу да прате дуже од седам минута": Савјети стручњака о опасностима које вребају на интернету ВИДЕО
ЦСЈ је свој рад засновао на извјештају британског регулаторног тела за комуникације (Офцом) из маја 2025. године, које је истраживало ставове британских родитеља и навике њихове дјеце када је ријеч о медијима.
Офком је утврдио да отприлике једно од петоро дјеце узраста од три до пет година самостално користи друштвене мреже, као и да је четвртина дјеце од осам до девет година која играју игре на интернету ступила у контакт са странцима у тим интерактивним окружењима, што их чини популарним местима за предаторе који вребају дјецу.
Исти Офкомов извјештај показао је да је 37 одсто анкетираних родитеља признало да њихова дјеца од три до пет година имају приступ друштвеним мрежама, што је запањујући пораст у односу на ионако високих 29 одсто прије око три године.
Ауто-мото
Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?
ЦСЈ је ту бројку узео, примјенио популационе прорачуне и процјенио да је ријеч о 814.000 британске дјеце која сада "прже мозак" најглупљим мемовима и видео-клиповима.
"Забринути смо због пораста анксиозности и идентитетских криза повезаних са константном стимулацијом екранима, док школе извјештавају о паду концентрације и погоршаном понашању под утицајем онлајн норми", навели су истраживачи.
Регион
Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ
ЦСЈ стога препоручује да се старосна граница за кориштење друштвених мрежа подигне на 16 година, да школе забране мобилне телефоне на настави и да се покрене национална кампања за подизање свијести о опасностима које вребају на друштвеним мрежама и о утицају употребе интернета на јавно здравље.
Регион
2 ч0
Економија
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
23 ч0
Најновије
Најчитаније
17
39
17
36
17
28
17
27
17
16
Тренутно на програму