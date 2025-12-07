Logo
Large banner

Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак

Извор:

Танјуг

07.12.2025

15:42

Коментари:

0
Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак
Фото: Pexels.com

Мозак неуротипичне дјеце млађе од пет година пролази кроз убрзану фазу развоја, због чега је посебно забрињавајуће то што велику групу ове дјеце ненамјерно излажемо огромним количинама штетног дигиталног садржаја, који ремете тај кључни период.

Како се наводи у извјештају истраживача британског Центра за социјалну правду (ЦСЈ), утицај овог масовног, неконтролисаног процеса већ се осјећа, дјеца пате од "анксиозности и поремећаја спавања" због налета нискоквалитетних видео-записа и другог садржаја на друштвеним мрежама.

Пуцњава у Београду

Хроника

Полиција трага и за Алибегом након пуцњаве у ресторану

Друга истраживања показала су да дјеца која користе друштвене мреже постижу лошије резултате на тестовима памћења и читања, као и да продужено вријеме проведено пред екраном изазива депресију и зависничко понашање у свим старосним групама.

"Ово истраживање је дубоко забрињавајуће", изјавио је лорд Џон Неш, члан британског Дома лордова и бивши државни секретар за школе, наводи ЦСЈ у извјештају.

"С обзиром на то да се стотине хиљада дјеце млађе од пет година сада налази на овим платформама, дјеца која још нису научила да читају изложена су садржајима и алгоритмима дизајнираним са циљем да навуку одрасле, то би требало све да нас забрине", истакао је он.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Хрватица шокирала Београђанку, ово је урадила на станици у Загребу

"Дјеца не могу да прате дуже од седам минута": Савјети стручњака о опасностима које вребају на интернету ВИДЕО

ЦСЈ је свој рад засновао на извјештају британског регулаторног тела за комуникације (Офцом) из маја 2025. године, које је истраживало ставове британских родитеља и навике њихове дјеце када је ријеч о медијима.

Контакт са странцима

Офком је утврдио да отприлике једно од петоро дјеце узраста од три до пет година самостално користи друштвене мреже, као и да је четвртина дјеце од осам до девет година која играју игре на интернету ступила у контакт са странцима у тим интерактивним окружењима, што их чини популарним местима за предаторе који вребају дјецу.

Исти Офкомов извјештај показао је да је 37 одсто анкетираних родитеља признало да њихова дјеца од три до пет година имају приступ друштвеним мрежама, што је запањујући пораст у односу на ионако високих 29 одсто прије око три године.

саобраћај пут ауто пут шпанија

Ауто-мото

Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?

ЦСЈ је ту бројку узео, примјенио популационе прорачуне и процјенио да је ријеч о 814.000 британске дјеце која сада "прже мозак" најглупљим мемовима и видео-клиповима.

"Забринути смо због пораста анксиозности и идентитетских криза повезаних са константном стимулацијом екранима, док школе извјештавају о паду концентрације и погоршаном понашању под утицајем онлајн норми", навели су истраживачи.

беба bebe beba

Регион

Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ

ЦСЈ стога препоручује да се старосна граница за кориштење друштвених мрежа подигне на 16 година, да школе забране мобилне телефоне на настави и да се покрене национална кампања за подизање свијести о опасностима које вребају на друштвеним мрежама и о утицају употребе интернета на јавно здравље.

Подијели:

Тагови:

društvene mreže

djeca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

Регион

Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

2 ч

0
Скок потрошње на ''црни петак'' феномен у Српској

Економија

Скок потрошње на ''црни петак'' феномен у Српској

2 ч

0
Бањалука мијења радно вријеме кафића

Бања Лука

Бањалука мијења радно вријеме кафића

2 ч

0
Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

Занимљивости

Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

2 ч

0

Више из рубрике

Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

Здравље

Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

4 ч

0
Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

Здравље

Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

5 ч

0
Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

Здравље

Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

5 ч

0
Маска вирус прехлада жена болест

Здравље

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

17

36

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

17

28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17

27

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

17

16

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner