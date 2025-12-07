Logo
Ментално јаки људи не троше енергију на ову ствар и зато су увијек срећни

Извор:

Нова.рс

07.12.2025

12:46

Коментари:

0
Фото: pixabay

Многи људи ухвате себе како брину о томе шта би могло да се догоди или изнова премотавају непријатан разговор у глави, али такав образац размишљања ријетко доноси било какву корист.

Према психотерапеуткињи и клиничкој социјалној радници Ејми Морин једна навика посебно разликује ментално снажне особе од осталих, оне не троше енергију на ствари које не могу да контролишу.

Покушај да се контролише спољашње окружење доноси краткотрајно олакшање, али када исходи ипак измакну контроли, анксиозност расте још више.

Што више енергије оде на покушаје управљања спољним факторима, мање је остаје за регулисање сопствених емоција. То може да утиче на концентрацију, ефикасност и укупну продуктивност.

Гд‌је заиста одлази ментална енергија

Моринова савјетује да се направи кратка анализа тренутних брига.

Једна од ефикасних техника подразумијева цртање три концентрична круга:

Унутрашњи круг - ствари које можемо да контролишемо: труд, припрема, став, границе, вјештине.

Средњи круг - ствари на које можемо да утичемо: атмосфера састанка, начин на који нас други доживљавају.

Спољни круг - ствари које не можемо да контролишемо: туђе одлуке, економске промјене, политике компанија, крајњи резултат.

Лепа Брена

Сцена

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

Стручњаци препоручују да се пет највећих тренутних брига смјести у одговарајући круг.

За ставке у унутрашњем кругу треба предузети конкретан корак већ данас, док бриге из спољног круга треба свјесно "отпустити" како би енергија остала усмјерена тамо гд‌је може да донесе стварне резултате.

Три питања која враћају фокус

Како би се спријечило расипање енергије, Моринова предлаже постављање три кључна питања у тренутку када проблем почне да преокупира мисли:

1. "Да ли се бавим проблемом или рјешењем?"

Умјесто размишљања о најгорим сценаријима, корисније је преусмјерити пажњу на конкретне кораке који повећавају вјероватноћу успјеха.

2. "Да ли требам промијенити околности или свој однос према њима?"

Понекад је потребно поставити границу, промијенити навику или прилагодити план.

У другим ситуацијама, нарочито када околности нису промјенљиве, важније је регулисати своју емоцију. Кратка шетња, свјесно дисање или другачији поглед на ситуацију могу да ублаже стрес и спријече доношење одлука под утицајем анксиозности.

horoskop

Занимљивости

Крај године доноси неочекивану срећу за ова 4 знака

Моринова наглашава да многе животне патње потичу из улагања енергије на погрешно мјесто.

Ако се гомилају рачуни, медитација неће ријешити финансијски проблем потребан је план.

Ако се чека исход медицинског тестирања блиске особе, додатно истраживање неће промијенити резултат, али технике смиривања могу олакшати период чекања.

3. "Шта сам данас урадио/ла да постанем ментално снажнији/а?"

Исходи се не могу увијек контролисати, али индивидуални напредак може.

Моринова истиче да је корисно сваки дан препознати барем једну радњу усклађену са менталном снагом, као што су постављање границе, вјежбање нове вјештине или јасно изношење мишљења у тешкој ситуацији.

Такав фокус спрјечава менталну исцрпљеност и одржава енергију усмјерену ка ономе што је заиста под контролом појединца, преноси Нова.

