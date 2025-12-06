Тихи узрочник алергија: Никл се крије у омиљеном накиту и храни коју једете

Извор:
Курир
06.12.2025
15:09
Коментари:0
Алергија на никл, чест узрок контактног дерматитиса, скрива се не само у накиту, већ и у свакодневним предметима и храни.
Никл је свуда око нас и један је од најчешћих узрока алергијскогконтактног дерматитиса. Имуни систем неких људи погрешно га препознаје као штетан, што изазива непријатне реакције на кожи које се могу појавити сатима или данима након излагања.
Иако се често мисли да је крив само јефтин накит, никл се скрива и у свакодневним предметима попут новчића, кључева, оквира за наочаре, рајсфершлуса на фармеркама, па чак и у мобилним телефонима и лаптоповима. Реакције се најчешће јављају на мјестима директног контакта, попут ушних ресица, зглобова или стомака, али у тежим случајевима могу захватити и друге дијелове тијела.
Симптоми алергије на никл варирају од благих до веома болних и могу значајно да наруше квалитет живота. Најчешће укључују интензиван свраб, црвенило, упалу коже, сува или љускава подручја, па чак и осип с пликовима који могу формирати красте.
Реакције се обично јављају 12-48 сати након контакта и могу трајати двије до четири недјеље, а стално чешање или иритација могу да доведу до секундарних бактеријских инфекција. Алергија се може развити у било ком узрасту и обично траје доживотно.
Дијагноза почиње разговором и прегледом, док је златни стандард тест на малу количину алергена, где се фластер са алергеном држи 48 сати, а лекар потом процјењује реакцију. Жене су подложније овој алергији због чешћег ношења накита и бушења ушију, али повећана осјетљивост постоји и код мушкараца.
Одређена занимања, попут фризера, благајника и радника у металној индустрији, такође носе већи ризик, а генетика игра значајну улогу.
Регион
Колумбијац остаје иза решетака: Проституцијом у Сплиту зарадио 25.000 евра
Требало би бити опрезан и с посуђем од нерђајућег челика при кувању киселе хране, јер киселине могу да ослободе никл у храну. Особе са тешком осетљивошћу могу да развију и системску алергију на никл, где уношење хране богате никлом, као што су овас, орашасти плодови, соја, махунарке, какао, тамна чоколада и спанаћ, изазива главобоље, умор, мучнину и гастроинтестиналне тегобе. Исхрана са ниским садржајем никла може да помогне, али само под стручним надзором.
Управљање алергијом на никл заснива се на избјегавању контакта са предметима који га садрже. Препоручује се ношење хипоалергенског накита од хируршког челика, титанијума, платине или 18-каратног злата, док би бижутерију непознатог састава требало избјегавати. Ако је контакт са металом неизбежан, могу да помогну баријере попут рукавица, слоја тканине или провидног лака за нокте.
За ублажавање симптома љекари често преписују кортикостероидне креме против упале и свраба, а редовна употреба хидратантних лосиона помаже обнављању заштитне баријере коже. Кућни тестови за никл, који мењају боју у ружичасту, корисни су за проверу накита, оквира за наочаре и алата пре контакта са кожом (нажалост, нема их код нас).
Иако лијек за алергију на никл не постоји, комбинација избегавања окидача, правилне неге коже и благовремене медицинске интервенције омогућава већини пацијената нормалан живот. Важно је провјеравати састојке производа јер се никл може скривати и у неочекиваним предметима попут електронских цигарета, батерија и козметике, а превенција остаје најбољи лијек, пише Курир.
Регион
55 мин0
Савјети
55 мин0
Здравље
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
40
15
35
15
33
15
30
Тренутно на програму