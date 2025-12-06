Logo
Колумбијац остаје иза решетака: Проституцијом у Сплиту зарадио 25.000 евра

Извор:

СРНА

06.12.2025

14:58

Фото: Unsplash

Општинско државно тужилаштво у Сплиту подигло је оптужницу против четрдесетогодишњака Колумбијца који је на подручју Сплитско-далматинске жупаније организовао пружање сексуалних услуга уз новчану накнаду, те тако остварио противправну имовинску корист од најмање 25.000 евра.

Услуге су пружале четири држављанке Колумбије са којима је оптужени договарао расподјелу зараде, преносе хрватски медији.

Болница

Здравље

Повећан број смртних случајева од маларије

Према наводима оптужнице, подигнуте због кривичног дјела проституција, осумњичени је од јуна до септембра организовао пружање сексуалних услуга.

Тужилаштво је у оптужници предложило продужење истражног затвора због опасности да би осумњичени могао да понови кривично дјело ако буде пуштен на слободу.

Тагови:

prostitucija

Split

