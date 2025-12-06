Logo
Детаљи убиства у Ријеци: Непалац нашао избодену д‌јевојку, д‌јед био у шоку

Извор:

Агенције

06.12.2025

14:20

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Трагедија у центру Ријеке у којој је смртно страдала млађа жена, догодила се у непосредној близини познатог кафића Pommery бар на Тргу Републике Хрватске. Женска особа пронађена је смртно рањена на стубишту зграде, док је мушкарац у стану затечен са повредама врата.

Још није јасно шта се тачно догодило и каква је била веза између несрећне жене и осумњиченог за убиство, али неслужбено се сазнаје да су у питању особе млађе животне доби, преноси Нови лист.

Дошао д‌јед осумњиченог

Власник кафића испричао је да је када је стигао, на тераси сједио д‌јед младића за којег се сумња да је извршио злочин и пио кафу. У том тренутку је већ трајао увиђај, а човјек још није био свестан да је његов унук умијешан у стравични догађај.

“Д‌јед од дечка је ту био кад је кренуо очевид, али није схватио да је то учинио његов унук. Био је у тоталном шоку након што је сазнао, говорио како је његов унук добар дечко, миран и да никад ништа није направио. Једноставно није могао доћи себи. Видио сам кад је полиција водила младића, био је изрезан, а д‌јевојка је нажалост, умрла”, рекао је власник кафића.

Жртву је на стубишту пронашао страни радник из Непала. Он је истрчао из улаза и трчећи кренуо према оближњем Мek Доналд’су, вичући и зазивајући помоћ.

олимпијски базен

Свијет

Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

“Звали су хитну, ушли и угледали д‌јевојку како лежи. Колико ми је познато, била је сва крвава, али мислили су да је крв из главе. Наводно је пуно пута избодена”, препричао је власник кафића.

У току је увиђај, а судећи по броју криминалиста, радње ће потрајати сатима.

Према неслужбеним, али поузданим изворима, у питању је убиство, док је починилац вјероватно покушао самоубиство. Одведен је у болницу, а засад није познато колико су озбиљне његове повреде. Још није јасно хоће ли остати на лијечењу или ће након санирања повреда бити приведен на криминалистичку обраду.

Д‌јевојка је, како се неслужбено сазнаје, убијена ножем, али то ће бити потврђено накнадно. Призори на стубишту били су толико страшни да су и искусни полицајци били видно узнемирени.

Како се сазнајемо од комшије који живи на петом спрату зграде на Тргу Републике Хрватске, све се одиграло спрат испод, гд‌је према његовим ријечима, већ дуже вријеме живи једна јако фина породица – мајка, отац и син.

Даље наводи, мајка ради у једној агенцији за некретнине, а отац код једног ријечког вулканизера.

Да се нешто чудно и неуобичајено догађа, схватио је нешто иза 8 сати ујутро кад је чуо лупање, галаму и ударање по вратима.

“Изашао сам из стана и угледао полицајце. Ударали су по вратима стана те обитељи и викали да ће морати провалити. Понудио сам им да донесем пајсер, али они су ме потјерали натраг у стан. Било ми је јасно да ће или они провалити или звати ватрогасце. Касније сам успио вид‌јети, а након што су они провалили у стан, да некога воде ван и то на носилима. Лежао је на носилима и није ништа говорио, али не могу вам рећи је ли се радило о сину те обитељи”, прича овај комшија.

Потресен је оним што је видио.

“Знате колико је крви било по степеништу? Ужас. Видио сам и да некој д‌јевојци људи из хитне помоћи дају умјетно дисање. Грозно је то што се догодило. Још увијек не можемо доћи себи”, рекао је он.

Тагови:

ubistvo

Rijeka

