Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

06.12.2025
Туширање је наш најинтимнији ритуал, тренутак који доживљавамо као чистоћу, опуштање и ресетовање након дана пуног обавеза. И баш зато ријетко размишљамо о томе да би управо та навика могла бити извор проблема: затезања, перутања, сивила или иритација које се појављују без видљивог разлога.
Дерматолози већ годинама упозоравају на то да највећа штета кожи не долази (само) од "јаких" производа, него и од ситних понављајућих грешака које полако оштећују заштитну баријеру. Кад се једном освијестите, све се мијења. Рутине постају њежније, кожа се смирује, а осјећај пријатности враћа већ након неколико дана, преноси Супержена.
Најугоднији тренуци под тушем, они дуги и топли, нажалост су и најштетнији, јер вода изнад 38 °C почиње да отапа липиде, природна уља која држе кожу меком и отпорном. Кад се то догађа свакодневно, баријера се стањује, губи влагу и развија ону препознатљиву комбинацију затегнутости и "шкрипавог" осјећаја.
Кожа можда изгледа чисто, али заправо је исцрпљена. Рјешење је једноставно: краћи, умјерено топли тушеви који чисте без нарушавања природног филма. Након тога кожа боље прихвата његу, а сувоћа коже се повлачи готово преко ноћи.
Већина људи се тушира као да цио дан носе слојеве мејкапа на тијелу, иако то није случај. Гелови пуни парфема, сулфата и појачивача пјене чине оно што и врућа вода – скидају више него што је потребно. Кад се томе дода свакодневно коришћење сунђера који механички трљају кожу, резултат је потенцијална хронична иритација која се најчешће види на раменима, грудима, ногама и надлактицама.
Оно што је кожи заправо потребно јесте њежнији приступ у облику природнијих гелова и оних с минималним бројем састојака, без интензивних мириса и без агресивних тензида. Чим се тену врати природан сјај, знак је да сте погодили праву равнотежу.
Највећа тајна наизглед глатке коже није у луксузним маслацима (мада нису на одмет), него у добро погођеном тренутку. Нанесите његујући производ за тијело у првих 60 секунди након туширања, тако је једноставно. Управо тада кожа најбрже губи влагу, а прескакање хидрирања омогућава да испаравање направи више штете него што мислите.
Кад се млеко, лосион или уље нанесу док је кожа још благо влажна, ствара се заштитни слој који закључава воду и чини је мекшом цијелог дана. Дерматолози тврде да је ово једна од најбржих промјена која доноси видљиве резултате, нарочито зими кад је ваздух сув, а кожа осјетљивија него иначе.
