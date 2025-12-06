Шта се ради са славском погачом након славе?

Извор:
Славски колач заузима посебно мјесто у православној традицији и на столу онога ко славу слави. Он је благословен хљеб који домаћин приноси Богу и носи снажну поруку захвалности и молитве. Он представља тијело Исуса Христа. Увијек би требало да је округлог облика и да је украшен симболима од тијеста.
Многи се питају шта се ради са колачем уколико нам остане послије саве. Отац Дејан Крстић је одговорио на то питање:
- Треба знати да славски колач није трофеј, нити изложбени предмет који чувамо да би људи видјели како је лијепо украшен. Његова љепота нема смисла ако остане само споља. Он је свети дар, благословен хљеб који треба да се употријеби.
Славски колач не служи да данима стоји на столу, већ да се подијели.
- Колач се сијече, дијели и једе управо да бисмо кроз њега примили благодат у благослов Божји и светитеља кога славимо. Његова сврха није да стоји на столу или у кухињи данима, него да се на славској трпези подијели са укућанима и гостима - рекао је за православље.рс
Прави смисао колач има тек када постане храна за душу и тијело, када се поједе са благодарншћу.
- Зато га не треба чувати да се убајати, да послије не знамо шта ћемо да њим или га бацимо. Напротив, подијели га одмах, на самом славском столу. Употријеби оно што је Бог благословио. Благослов је дарован да се прими, а не да се склања. Славски колач се освећује да бисмо га јели и управо једући га освећујемо и себе и дом у коме славимо.
