Logo
Large banner

Жена задобила тешке повреде: ''Поршеом'' је ударио полицајац

Извор:

Кликс

06.12.2025

12:04

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У петак послијеподне, недалеко од Хитне помоћи у Сарајеву, догодила се саобраћајна несрећа у којој је тешке тјелесне повреде задобила 31-годишња пјешакиња.

Возач “поршеа” је на пјешачком прелазу оборио женску особу. Како незванично сазнаје Клиx.ба, несрећу је скривио полицијски службеник Управе полиције МУП КС.

Собне биљке

Савјети

Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду

– У 16:25 сати, на коловозу раскрсница улица Паромлинска – Ложионичка, догодила се саобраћајна несрећа. Том приликом на обиљеженом пјешачком прелазу дошло је до удара и обарања на коловоз пјешака И. Г. (1994. годиште) из Сарајева од стране путничког моторног возила ‘порше’, којим је управљао возач А. Н. (1985. годиште) из Сарајева – наведено је у полицијском билтену.

Тешке тјелесне повреде пјешакињи су констатоване на Клиници за ургентну медицину (КУМ), а о случају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва КС.

sunce

Наука и технологија

НАСА упозорила: ''Сунце је већ кренуло ка гашењу''

Увиђај су, наводи се се у билтену МУП-а, обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и стални судски вјештак саобраћајне и машинске струке.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли спавање на стомаку може да изазове главобољу?

Здравље

Да ли спавање на стомаку може да изазове главобољу?

1 ч

0
Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици

Занимљивости

Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици

1 ч

0
Троструко убиство у Чачку

Хроника

Језиви детаљи троструког убиства: Пронађена тијела родитеља и сина

1 ч

0
"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

Економија

"Фајненшел тајмс": У случају пљенидбе руске имовине угрожен и евро

1 ч

0

Више из рубрике

Троструко убиство у Чачку

Хроника

Језиви детаљи троструког убиства: Пронађена тијела родитеља и сина

1 ч

0
Троструко убиство у породичној кући у Чачку

Хроника

Троструко убиство у породичној кући у Чачку

1 ч

0
Ударио жену па побјегао: Ухапшен Бањалучанин који је изазвао саобраћајку у Козарској Дубици

Хроника

Ударио жену па побјегао: Ухапшен Бањалучанин који је изазвао саобраћајку у Козарској Дубици

2 ч

0
Саобраћајка у Бањалуци, учествовало више возила

Хроника

Саобраћајка у Бањалуци, учествовало више возила

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

42

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner