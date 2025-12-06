Жена задобила тешке повреде: ''Поршеом'' је ударио полицајац

Извор:
Кликс
06.12.2025
12:04
Коментари:0
У петак послијеподне, недалеко од Хитне помоћи у Сарајеву, догодила се саобраћајна несрећа у којој је тешке тјелесне повреде задобила 31-годишња пјешакиња.
Возач “поршеа” је на пјешачком прелазу оборио женску особу. Како незванично сазнаје Клиx.ба, несрећу је скривио полицијски службеник Управе полиције МУП КС.
Савјети
Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду
– У 16:25 сати, на коловозу раскрсница улица Паромлинска – Ложионичка, догодила се саобраћајна несрећа. Том приликом на обиљеженом пјешачком прелазу дошло је до удара и обарања на коловоз пјешака И. Г. (1994. годиште) из Сарајева од стране путничког моторног возила ‘порше’, којим је управљао возач А. Н. (1985. годиште) из Сарајева – наведено је у полицијском билтену.
Тешке тјелесне повреде пјешакињи су констатоване на Клиници за ургентну медицину (КУМ), а о случају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва КС.
Наука и технологија
НАСА упозорила: ''Сунце је већ кренуло ка гашењу''
Увиђај су, наводи се се у билтену МУП-а, обавили припадници Управе полиције МУП-а КС и стални судски вјештак саобраћајне и машинске струке.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
42
12
41
12
37
12
30
12
27
Тренутно на програму