Троструко убиство у породичној кући у Чачку

Извор:

Телеграф

06.12.2025

10:46

Троструко убиство у породичној кући у Чачку
Фото: Танјуг

Током јутарњих сати у чачанском насељу дошло је до тешког убиства у породичној кући.

- Према за сада још увијек незваничним информацијама дошло је до троструког убиства. На лице мјеста одмах су стигле надлежне екипе које су уз куће изнијеле тијела - каже за РИНУ један од очевидаца.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин који је изазвао саобраћајку у Козарској Дубици

Полиција обезбјеђује мјесто на ком се десио злочин, на терену су и екипе Хитне помоћи.

Званичних информација о овом догађају још увијек нема.

Čačak

Убиство

