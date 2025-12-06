Троструко убиство у породичној кући у Чачку

Извор:
Током јутарњих сати у чачанском насељу дошло је до тешког убиства у породичној кући.
- Према за сада још увијек незваничним информацијама дошло је до троструког убиства. На лице мјеста одмах су стигле надлежне екипе које су уз куће изнијеле тијела - каже за РИНУ један од очевидаца.
Полиција обезбјеђује мјесто на ком се десио злочин, на терену су и екипе Хитне помоћи.
Званичних информација о овом догађају још увијек нема.
