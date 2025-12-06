Држављанин БиХ возио са 4,4 промила алкохола, у затвору 40 дана

Извор:
СРНА
06.12.2025
10:30
Коментари:0
Држављанин БиХ чији су иницијали Д. П. /66/ ухапшен је у Будви након што је утврђено да је возио са 4,4 промила алкохола у крви и изречена му је затворска казна од 40 дана, саопштио је будвански Суд за прекршаје.
Њему је изречена и заштитна мјера забране управљања моторним возилом "Б" категорије у трајању шест мјесеци.
Да је возио под дејством алкохола утврђено је током полицијске контроле.
