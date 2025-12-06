Logo
Држављанин БиХ возио са 4,4 промила алкохола, у затвору 40 дана

СРНА

СРНА

06.12.2025

10:30

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Држављанин БиХ чији су иницијали Д. П. /66/ ухапшен је у Будви након што је утврђено да је возио са 4,4 промила алкохола у крви и изречена му је затворска казна од 40 дана, саопштио је будвански Суд за прекршаје.

Њему је изречена и заштитна мјера забране управљања моторним возилом "Б" категорије у трајању шест мјесеци.

Да је возио под дејством алкохола утврђено је током полицијске контроле.

Црна Гора

brza vožnja

Будва

