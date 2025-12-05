Пронађено тијело на ушћу ријеке Вуке у Дунав

Извор:
СРНА
05.12.2025
19:41
Коментари:0
Припадници Полицијске управе вуковарске добили су дојаву да је на ушћу ријеке Вуке у Дунав налази тијело.
Из управе наводе да су пријаву добили у 16.05 часова. На терен су одмах упућени полицијски службеници, ватрогасци и мртвозорник, који су потврдили дојаву.
У току је осигуравање мјеста догађаја, а слиједи увиђај ради утврђивања свих околности.
