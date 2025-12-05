Logo
Пронађено тијело на ушћу ријеке Вуке у Дунав

Извор:

СРНА

05.12.2025

19:41

Коментари:

0
Пронађено тијело на ушћу ријеке Вуке у Дунав
Фото: Pixabay

Припадници Полицијске управе вуковарске добили су дојаву да је на ушћу ријеке Вуке у Дунав налази тијело.

Из управе наводе да су пријаву добили у 16.05 часова. На терен су одмах упућени полицијски службеници, ватрогасци и мртвозорник, који су потврдили дојаву.

Полиција

Република Српска

АТВ екипа у вожњи са пресретачима

У току је осигуравање мјеста догађаја, а слиједи увиђај ради утврђивања свих околности.

пронађено тијело

Коментари (0)
