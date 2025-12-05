Малољетник који је напао Србе у Сплиту пуштен да се брани са слободе

Извор:
СРНА
05.12.2025
19:24
Коментари:0
Сплитска полиција пустила је малољетника (16) да се брани са слободе након што је ухапшен због напада двојицу држављана Србије.
Малољетник је полицији признао да је био у групи која је са навученим капуљачама на паркингу у близини једног кафића у сплитском насељу Равне њиве напала педесетогодишег и тридесетчетворогодишњег држављанина Србије.
"Слободна Далмација", позивајући се на незваничне информације, објавила је да један од нападнутих већ дуго година ради у Сплиту за једну грађевинску фирму и тог је јутра с пријатељем прије посла попио кафу, али да је очито "неко чуо њихову `екавицу`".
"Кад су мушкарци устали, платили пиће и сјели у комби возило сплитских регистарских ознака, који је био паркиран испред локала, одједном се испред њих створило неколико нападача који су их почели вријеђати гласно псујући им, уз остало `матер српску` и ударати шакама по возилу покушавајући их извући из њега", наводи сплитски дневник.
Хроника
Потресни детаљи трагедије у Суботици: Тијело тинејџера (15) пронашла мајка
Лист додаје да су разбили стакло на сувозачевим вратима, али да је онда очигледно неко наишао, па су се нападачи разбјежали.
Сплитска полиција данас је ухапсила и осамнаестогодишњака, осумњиченог за напад на држављане Србије, односно кривична дјела насилничко понашање и оштећење туђе ствари у вези са злочином из мржње.
Из полиције је саопштено да се напад десио јуче те да су пријаву добили око 8.30 часова.
"Док су се оштећени налазили у комби возилу сплитских регистарских ознака којим су намјеравали да напусте паркинг, четири лица су пришла возилу, отворила врата те физички напала мушкарце, након чега су побјегли", навели су из полиције.
У саопштењу се додаје да су нападнути страни држављани, с којима је у полицијској станици обављен разговор и да су поднесене кривичне пријаве.
"Нису имали видљивих повреда и одбили су понуђену љекарску помоћ као непотребну. Обављен је увиђај те је започето криминалистичко истраживање", истакли су из полиције, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
20
24
20
20
20
08
20
07
19
48
Тренутно на програму