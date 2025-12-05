Потресни детаљи трагедије у Суботици: Тијело тинејџера (15) пронашла мајка

Извор:
Блиц
05.12.2025
18:57
Коментари:0
Тинејџер (15) пронађен је без знакова живота у аутомобилу у гаражи породичне куће у суботичком насељу Макова седмица.
Њега је, како Блиц сазнаје, без знакова живота пронашла мајка и одмах је позвала Хитну помоћ, а на лице мјеста изашла је и полиција.
"Волио је да слуша музику у аутомобилу, чак је наводно адаптирао аутомобил за ту сврху. Сваке вечери је скоро сједио у колима и слушао музику. Остављао је врата отворена или прозор, али је синоћ, вјероватно јер је било хладно, све затворио. Укључио је гријање, претпоставља се да је заспао и највероватније да се угушио од издувних гасова", каже извор.
Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу
Петнаестогодишњег дјечака, ученика Средње техничке школе "Иван Сарић" у Суботици без знакова живота јутрос прво је пронашла његова мајка са којом је живио у кући.
Тијело је однијето на обдукцију у новосадски Институт за судску медицину.
