Logo
Large banner

Потресни детаљи трагедије у Суботици: Тијело тинејџера (15) пронашла мајка

Извор:

Блиц

05.12.2025

18:57

Коментари:

0
Потресни детаљи трагедије у Суботици: Тијело тинејџера (15) пронашла мајка
Фото: Pixabay

Тинејџер (15) пронађен је без знакова живота у аутомобилу у гаражи породичне куће у суботичком насељу Макова седмица.

Њега је, како Блиц сазнаје, без знакова живота пронашла мајка и одмах је позвала Хитну помоћ, а на лице мјеста изашла је и полиција.

"Волио је да слуша музику у аутомобилу, чак је наводно адаптирао аутомобил за ту сврху. Сваке вечери је скоро сједио у колима и слушао музику. Остављао је врата отворена или прозор, али је синоћ, вјероватно јер је било хладно, све затворио. Укључио је гријање, претпоставља се да је заспао и највероватније да се угушио од издувних гасова", каже извор.

Policija Srbija

Хроника

Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу

Петнаестогодишњег д‌јечака, ученика Средње техничке школе "Иван Сарић" у Суботици без знакова живота јутрос прво је пронашла његова мајка са којом је живио у кући.

Тијело је однијето на обдукцију у новосадски Институт за судску медицину.

Подијели:

Таг:

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи

Хроника

Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи

2 ч

0
Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу

Хроника

Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу

3 ч

0
Саобраћајка код ''Крамара'': Аутом ударио пјешака

Хроника

Саобраћајка код ''Крамара'': Аутом ударио пјешака

3 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Жртву ударио коцем у главу: Младић оптужен за покушај убиства код Фоче

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу

20

20

Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

20

08

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

20

07

Хасанагиница: Када срце пукне од туге

19

48

Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner