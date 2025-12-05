Logo
Жртву ударио коцем у главу: Младић оптужен за покушај убиства код Фоче

Аутор:

Огњен Матавуљ

05.12.2025

15:41

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Немање Вуковића (21) због покушаја убиства Ивана Даниловића кога је током туче коцем ударио у главу, нанијевши му тешке повреде главе због којих се и даље налази у коми!

Осим Немање, оптужен је и његов стриц Драгиша Вуковић коме се на терет ставља учествовање у тучи.

Све се одиграло 24. маја ове године у мјесту Шкобаљи код Фоче. Према незваничним информацијама сукобу је претходила свађа до које је дошло због гужве у саобраћају. Наиме, Вуковићи и Даниловић су наишли на саобраћајну незгоду са материјалном штетом.

У оптужници се наводи да је у једном тренутку дошло до расправе и међусобног нагуравања између Немање и Даниловића. Драгиша је стао на страну свог братића, пришао је Даниловићу и шаком га ударио у лице. Од ударца Даниловић је пао на тло, а потом је устао и дао се у бијег.

sudska policija

Хроника

Покушај убиства коцем: Фочак остаје у притвору још два мјесеца

"Оптужени су кренули за њим узвикујући "Гдје те ухватимо, ту ћеш и остати". Сустигли су га 50 метара даље од мјеста догађаја и поново је дошло до нагуравања и размјене удараца. Драгиша и Даниловић су пали на тло, међусобно се котрљајући и преврћући. Усљед превртања Даниловић је био изнад Драгише Вуковића, да би у том тренутку Немања из грмља узео дрвени колац, дужине 132 cm и дебљине 8 cm, па је са двије руке снажно замахнуо и Даниловића ударио у главу", наводи се у оптужници.

Додаје се да је Даниловић од ударца пао на тло и почео обилно крварити.

lisice copy

Хроника

Свађа у саобраћају прерасла у тешки злочин: Вуковић притворен због покушаја убиства

"Драгиша Вуковић је почео плакати. Узвикнуо је: "Немања шта уради, убисмо човјека". Братић се након ударца удаљио с лица мјеста", наводи се у оптужници.

Појашњава се да је Вуковић задобио тешке повреде опасне по живот у виду крварење и прелома базе лобање, костију очне дупље и јагодичне кости. Исти дан помоћ му је указана у Универзитетској болници Фоча одакле је превезен у Универзитетско клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је оперисан и још увијек се налази у стању вјештачке коме.

Оптужницу је потврдио Окружни суд у Требињу.

