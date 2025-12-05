Logo
Пуцњава у Сарајеву, рањен Алмер Инајетовић

05.12.2025

13:22

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Пуцњава је данас одјекнула у сарајевском насељу Михриводе.

"Употреба ватреног оружја је пријављена у 12:00 сати у улици Врбањуша, Стари Град. Једна особа је задобила повреде и налази се на љекарској обради у КЦУС. Обавијештен је тужилац КТКС, а полицијски службеници су на терену.", казала је за Клиx.ба портпарол МУП-а КС Мерсиха Новалић.

Према незваничним информацијама, рањен је Алмер Инајетовић, особа која је одраније позната полицији.

Милица Тодоровић

Сцена

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

Инајетовић је раније био ухапшен под сумњом за изнуду у износу од 100.000 КМ, а против њега су вођене истраге и због лихварства, пријетњи, учествовања у паљевинама и ранијих пуцњава.

Полиција обавља увиђај, а више информација биће познато након окончања истраге.

