Пуцњава у Сарајеву, рањен Алмер Инајетовић

Извор:
Кликс
05.12.2025
13:22
Коментари:0
Пуцњава је данас одјекнула у сарајевском насељу Михриводе.
"Употреба ватреног оружја је пријављена у 12:00 сати у улици Врбањуша, Стари Град. Једна особа је задобила повреде и налази се на љекарској обради у КЦУС. Обавијештен је тужилац КТКС, а полицијски службеници су на терену.", казала је за Клиx.ба портпарол МУП-а КС Мерсиха Новалић.
Према незваничним информацијама, рањен је Алмер Инајетовић, особа која је одраније позната полицији.
Инајетовић је раније био ухапшен под сумњом за изнуду у износу од 100.000 КМ, а против њега су вођене истраге и због лихварства, пријетњи, учествовања у паљевинама и ранијих пуцњава.
Полиција обавља увиђај, а више информација биће познато након окончања истраге.
