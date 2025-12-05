Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

Извор:
Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић рекао је Срни да мост и нови гранични прелаз код Градишке нису само објекти, него кључни дио европског транспортног коридора и да се сваки дан без новог прелаза ствара директна економска штета.
Пеулић је рекао да мост и гранични прелаз на Сави представљају један од најважнијих пројеката за конкурентност БиХ и читавог западног Балкана, али да се у БиХ дешава апсурд.
Он је навео да у кључном тренутку, када треба радити на убрзаном отварању прелаза, појединац из Федерације БиХ поново ставља себе изнад институција, изнад сектора који чини окосницу економије, изнад интереса међународних партнера и што је најгоре изнад интереса БиХ.
"Конзорцијум `Логистика БиХ` апсолутно није изненађен потезом појединаца у БиХ. Ми смо прије седам дана разговарали са колегама из Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ и тада нас је обрадовао њихов оптимизам. Међутим, појединац се, као и до сада ставио изнад државе", рекао је Пеулић, коментаришући чињеницу да члан Управног одбора УИО Зијад Крњић два пута гласа против измјена Правилника о унутрашњој организацији, што је услов за отварање прелаза у Градишци.
Пеулић је подсјетио да је ЕУ уложила десетине милиона евра у изградњу новог моста на ријеци Сави код Градишке, заједно са приступним саобраћајницама, интегрисаним рјешењима за бржи саобраћај, те инфраструктуром која треба да омогући проточност какву земље региона чекају више од двије деценије.
"Имамо посљедице према донаторима. Цијела привреда у БиХ је усмјеерена према граничном прелазу Градишка и онда појединац нађе за сходно да блокира. Ми смо у априлу у анализи упозорили да поједине бирократе, барабе, често желе да направе апсурдистан умјесто државе БиХ. Ово је доказ да је људска глупост бесконачна", рекао је Пеулић.
Он је навео да је стари гранични прелаз у Градишци већ одавно превазиђен и да се сваки дан без новог прелаза ствара директна економска штета.
"Ако гранични прелаз не буде отворен, можемо очекивати да ће бити око 25 одсто мање туриста за новогодишње празнике. Децембар је главни мјесец у смислу снабдијевања БиХ, будући да је од 25. децембра до 15. јануара мртва сезона. Умјесто да имамо веће и боље параметре на крају године, опет се један појединац стави изнад свега", рекао је Пеулић.
Он је упозорио да ће због Крњићевих поступака бити упитне будуће инвестиције ЕУ у БиХ.
"Хрватска је дио ЕУ и премијер Зоран Пленковић, који је требао доћи да отвори прелаз, написаће извјештај. Порука је јако лоша. Привредници се налазе у јако лошој ситуацији, а транспортни капацитети се налазе у фази сеобе, јер ми већ једну трећину исељавамо из БиХ", поручио је Пеулић.
Он је навео да опструкција отварања граничног прелаза није само питање прелаза, нити административна дилема, него и питање функционалности земље, одговорности институција, поштовања међународних обавеза, економског опстанка стотина компанија, угледа земље пред ЕУ и равноправности домаће привреде у регионалним ланцима снабдијевања.
Према службеним евиденцијама Конзорцијума, садашњи гранични прелаз Градишка трпи просјечно оптерећење од 919 јединица царинских исправа дневно.
То узрокује преоптерећење система, уска грла која свакодневно коштају превознике, шпедитере и привреду десетине хиљада евра, кашњења у међународним ланцима снабдијевања и стварање репутације земље са најдужим чекањима у региону.
Тренутно на програму