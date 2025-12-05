Logo
Large banner

Огласила се бањалучка полиција о тешкој несрећи

Извор:

АТВ

05.12.2025

11:19

Коментари:

0
Несрећа у Чесми
Фото: АТВ / Милан Илић

Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у Бањалуци.

Подсјећамо, како је АТВ, до несреће је дошло на мосту на насипу у близини Инцела.

Несрећа у Чесми

Хроника

Ауто потпуно здробљен: Ужасна несрећа на мосту у Бањалуци

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила синоћ око 22,30 часова у Бањалуци у улици Петра Великог, а у којој је учествовало лице Д.М. из Дервенте које је управљало путничким возилом марке „Renault“. У незгоди су тјелесне повреде задобили возач и сувозач Б.Б. из Травника", наводе из ПУ Бањалука.

Несрећа у Чесми
Несрећа у Чесми

Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ на Универзитетско - клиничком центру Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Cloudflare поново пао! Корисници широм свијета пријављују проблеме

Наука и технологија

Cloudflare поново пао! Корисници широм свијета пријављују проблеме

2 ч

0
У децембру ће бити исплаћене двије пензије

Друштво

У децембру ће бити исплаћене двије пензије

2 ч

5
Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

Хроника

Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

2 ч

0
Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

2 ч

0

Више из рубрике

Нова трагедија у Српској: Након тешког удеса возач преминуо на УКЦ-у

Хроника

Нова трагедија у Српској: Након тешког удеса возач преминуо на УКЦ-у

2 ч

0
Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

2 ч

0
Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

Хроника

Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

2 ч

0
Несрећа у Чесми

Хроника

Ауто потпуно здробљен: Ужасна несрећа на мосту у Бањалуци

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

22

Пуцњава у Сарајеву, рањен Алмер Инајетовић

13

17

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

13

12

Пожар у Лопарама, једна особа погинула

13

10

Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

13

03

У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner