Огласила се бањалучка полиција о тешкој несрећи

Извор:
АТВ
05.12.2025
11:19
Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у Бањалуци.
Подсјећамо, како је АТВ, до несреће је дошло на мосту на насипу у близини Инцела.
Ауто потпуно здробљен: Ужасна несрећа на мосту у Бањалуци
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила синоћ око 22,30 часова у Бањалуци у улици Петра Великог, а у којој је учествовало лице Д.М. из Дервенте које је управљало путничким возилом марке „Renault“. У незгоди су тјелесне повреде задобили возач и сувозач Б.Б. из Травника", наводе из ПУ Бањалука.
Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ на Универзитетско - клиничком центру Републике Српске.
