Cloudflare поново пао! Корисници широм свијета пријављују проблеме

Извор:

Кликс

05.12.2025

11:15

Фото: Printscreen

Велики дио интернета није био доступан јутрос након што је Клаудфлер, глобална платформа која пружа инфраструктуру за многе свјетске веб странице, пао.

Прекид је привремено довео до кварова сајтова попут X (раније Твитер), Substack, Canva и других, а погођен је и Даун Детектор, сервис који обично прати глобалне прекиде.

Занимљиво је да неке платформе које су прошлог мјесеца погођене великим кваром овог пута нису имале проблема, вјероватно зато што су од тада смањиле своје ослањање на Клаудфлер. ChatGPT је био међу њима.

Огласио се директор Cloudflare-a: ''Није у питању сајбер напад, извињавам се у име свог тима''

Корисници бројних сајтова су умјесто садржаја добијали упозорење ''500 интернет сервер error“.

Ово је други велики квар за нешто више од двије недјеље, након што је Клаудфлер недавно претрпио системски колапс који је трајао неколико сати.

Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

Клаудфлер пружа кључне инфраструктурне услуге које помажу популарним веб страницама да остану доступне чак и под великим оптерећењем, дјелујући као посредник између сервера и корисника.

Због тога, сваки већи проблем на Cloudflare-у може да сруши велики број наизглед неповезаних сајтова широм свијета за веома кратко вријеме, преноси Кликс.

Таг:

