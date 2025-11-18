Logo
Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

Извор:

АТВ

18.11.2025

13:07

Коментари:

1
Пали бројни сајтови, погођена и БиХ
Фото: Printscreen

Бројни интернет сајтови недоступни су због прекида у раду услуга компаније Клаудфлер (Cloudflare).

Корисници у Босни и Херцеговини, региону и глобално пријављују проблеме са приступом страницама као што су велике друштвене мреже, платформе за трговину, медији и многе друге.

Cloudflare је најавио редовно одржавање, али постоје сумње да је дошло до проблема.

Тренутно је немогуће приступити и најпопуларнијем језику вјештачке интелигенције Чет Џи-Пи-Ти (ChatGPT)

Шта је Cloudflare и зашто је прекид толико важан?

Cloudflare је америчка компанија која пружа критичне услуге за огромну већину интернета, због чега је њен прекид рада имао тако драстичне посљедице на глобалну веб-сцену.

Дистрибуирана мрежа за испоруку садржаја (CDN): Cloudflare посједује глобалну мрежу сервера која чува копије веб-садржаја (слике, видео-записи, стилови) ближе крајњем кориснику. То чини веб-сајтове бржим и смањује оптерећење на оригиналним серверима.

Сигурност (DDoS заштита): Компанија пружа напредну заштиту од злонамјерних напада, попут тзв. DDoS напада (Distributed Denial of Service), којима је циљ преоптерећење сајта. Cloudflare филтрира лош саобраћај прије него што стигне до сајта.

DNS услуге: Такође пружају системе за доменска имена (DNS), који су кључни за превођење адресе коју укуцате у претраживач (нпр. https://www.google.com/search?q=google.com) у стварну IP адресу сервера.

Због ових функција, када Cloudflare доживи прекид, милиони веб-сајтова који се ослањају на њихове услуге за брзину и сигурност аутоматски постају недоступни или успорени.

Коментари (1)
