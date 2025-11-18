Logo
Тутанкамон обезглављен прије 100 година, срамота за науку!

Тутанкамон обезглављен прије 100 година, срамота за науку!
Фото: Tanjug/AP/Ayman Mahmoud

Мумифицирани остаци Тутанкамона, египатскога фараона, први пут су прегледани прије 100 година. Оно што је услиједило није био тријумф науке, већ уништење. Користећи ножеве и грубу силу, тим Хауарда Картера обезглавио је фараона, одсјекао му удове и раскомадао труп. А онда су све то заташкали, пише Еленор Добсон, професорица Универзитета у Бирмингему, у тексту за The Konversation, који преносим у цјелости.

Тутанкамонову гробницу је, у Долини краљева, открио тим углавном египатских копача предвођених Хауардом Картером у новембру 1922. Међутим, било је потребно неколико година да истраживачи очисте и каталогизују предворје гробнице, први дио онога што ће постати деценију дуго ископавање.

Овај педантан рад, као и кашњења изазвана трењем између Картера и египатске владе, довели су до тога да Тутанкамонови остаци нису откривени до 1925. Ова прекретница изазвала је још један талас онога што се назива „Тутманија“, када је откриће гробнице довело до фасцинације египатском археологијом.

Када је Картеров тим коначно отворио Тутанкамонов најдубљи ковчег, пронашли су фараоново тијело срасло сa ковчегом помоћу очврсле, црне супстанце налик на смолу. Ова смола је сипана преко завоја током сахране како би се тијело заштитило од пропадања.

Картер је описао леш као „чврсто прилијепљен“ и примјетио да „никаква легитимна сила“ не може да га одлијепи. У очајничком покушају да омекша смолу и уклони тијело, ковчег је био изложен сунчевој топлоти. Када то није успјело, тим је прибјегао врућим ножевима, одсијецајући Тутанкамонову главу и погребну маску с тијела.

Аутопсија која је услиједила била је разорна. Тутанкамон је остао „обезглављен, са рукама одвојеним на раменима, лактовима и шакама, ногама на куковима, кољенима и глежњевима, и трупом одсјеченим од карлице“. Његови остаци су касније залијепљени како би симулирали нетакнуто тијело – макабристичка реконструкција која је прикрила насиље процеса.

Египтолог Џојс Тајлдисли истакла је да ово уништење упадљиво недостаје у Картеровом јавном извјештају о аутопсији. Такође недостаје и у његовим приватним записима о ископавању, који су доступни у Грифит институту Универзитета у Оксфорду и на интернету.

Тајлдисли сугерише да Картерово ћутање може одражавати или намјерно заташкавање или поштовање покушаја да се сачува достојанство преминулог краља. Његови пропусти су, међутим, документовани на фотографијама фотографа Харија Бартона. Ове фотографије нуде оштар визуелни запис о раскомадању.

На неким Бартоновим сликама, Тутанкамонова лобања је видљиво прободена како би остала усправна за фотографисање. Ове слике су у суморном контрасту с оном коју је Картер изабрао за други том свога дјела о детаљима ископавања, „Тутанкамонова гробница“, објављене 1927. У овој стерилизованој слици, фараонова глава је умотана у тканину, прикривајући одсјечени кичмени стуб, представљајући прихватљивији поглед за јавност.

Док размишљамо о стогодишњици овога прегледа, вриједи поново размотрити насљеђе Картеровог ископавања, не само као прекретницу у египтологији, већ као тренутак етичког преиспитивања. Сакаћење Тутанкамоновог тијела, прикривено у званичним наративима, позива нас да преиспитамо наративе о археолошком тријумфу и да се осврнемо на прошлост с критичнијим погледом.

„Данас је био сјајан дан у историји археологије“, написао је Картер у свом дневнику ископавања 11. новембра 1925. године, када је почео медицински преглед Тутанкамонових остатака. Али архивски докази сугеришу нешто много морално компликованије, чак и језиво, што лежи иза заводљивог сјаја злата.

Ко је био Тутанкамон

Тутанкамон (чије име је првобитно било Тутанкатон) био је фараон 18. династије, највјероватније је владао Старим Египтом између 1334. и 1325. прије нове ере. Током тих девет година дошло је до укидања Атонове реформе и покушаја фараона Ехнатона да замијени многобожачку религију монотеизмом – вјеровањем у Атона. Тутанкамон је данас један од најпознатијих фараона јер је једини фараон чија је гробница нађена нетакнута. Међутим, осим напуштања реформе фараона Ехнатона, он је био прилично небитан владар – на власт је дошао са 9 година због чега се назива и „дјечак краљ“.

