Тутанкамон обезглављен прије 100 година, срамота за науку!

Извор:
Телеграф
18.11.2025
11:45
Коментари:0
Мумифицирани остаци Тутанкамона, египатскога фараона, први пут су прегледани прије 100 година. Оно што је услиједило није био тријумф науке, већ уништење. Користећи ножеве и грубу силу, тим Хауарда Картера обезглавио је фараона, одсјекао му удове и раскомадао труп. А онда су све то заташкали, пише Еленор Добсон, професорица Универзитета у Бирмингему, у тексту за The Konversation, који преносим у цјелости.
Тутанкамонову гробницу је, у Долини краљева, открио тим углавном египатских копача предвођених Хауардом Картером у новембру 1922. Међутим, било је потребно неколико година да истраживачи очисте и каталогизују предворје гробнице, први дио онога што ће постати деценију дуго ископавање.
Наука и технологија
Послије 100 година ријешена мистерија Тутанкамонове клетве? Умрли јер су отворили гробницу
Овај педантан рад, као и кашњења изазвана трењем између Картера и египатске владе, довели су до тога да Тутанкамонови остаци нису откривени до 1925. Ова прекретница изазвала је још један талас онога што се назива „Тутманија“, када је откриће гробнице довело до фасцинације египатском археологијом.
Када је Картеров тим коначно отворио Тутанкамонов најдубљи ковчег, пронашли су фараоново тијело срасло сa ковчегом помоћу очврсле, црне супстанце налик на смолу. Ова смола је сипана преко завоја током сахране како би се тијело заштитило од пропадања.
Tutankhamun was decapitated 100 years ago – why the excavation is a great shame instead of a triumph https://t.co/Bhcvty6ovl— Talking Pyramids💬 (@Bennu) November 14, 2025
Картер је описао леш као „чврсто прилијепљен“ и примјетио да „никаква легитимна сила“ не може да га одлијепи. У очајничком покушају да омекша смолу и уклони тијело, ковчег је био изложен сунчевој топлоти. Када то није успјело, тим је прибјегао врућим ножевима, одсијецајући Тутанкамонову главу и погребну маску с тијела.
Аутопсија која је услиједила била је разорна. Тутанкамон је остао „обезглављен, са рукама одвојеним на раменима, лактовима и шакама, ногама на куковима, кољенима и глежњевима, и трупом одсјеченим од карлице“. Његови остаци су касније залијепљени како би симулирали нетакнуто тијело – макабристичка реконструкција која је прикрила насиље процеса.
Свијет
Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!
Египтолог Џојс Тајлдисли истакла је да ово уништење упадљиво недостаје у Картеровом јавном извјештају о аутопсији. Такође недостаје и у његовим приватним записима о ископавању, који су доступни у Грифит институту Универзитета у Оксфорду и на интернету.
Тајлдисли сугерише да Картерово ћутање може одражавати или намјерно заташкавање или поштовање покушаја да се сачува достојанство преминулог краља. Његови пропусти су, међутим, документовани на фотографијама фотографа Харија Бартона. Ове фотографије нуде оштар визуелни запис о раскомадању.
Наука и технологија
Гравура на стијени открива тајне првих фараона: Овако је елита приказивала своју моћ
На неким Бартоновим сликама, Тутанкамонова лобања је видљиво прободена како би остала усправна за фотографисање. Ове слике су у суморном контрасту с оном коју је Картер изабрао за други том свога дјела о детаљима ископавања, „Тутанкамонова гробница“, објављене 1927. У овој стерилизованој слици, фараонова глава је умотана у тканину, прикривајући одсјечени кичмени стуб, представљајући прихватљивији поглед за јавност.
Док размишљамо о стогодишњици овога прегледа, вриједи поново размотрити насљеђе Картеровог ископавања, не само као прекретницу у египтологији, већ као тренутак етичког преиспитивања. Сакаћење Тутанкамоновог тијела, прикривено у званичним наративима, позива нас да преиспитамо наративе о археолошком тријумфу и да се осврнемо на прошлост с критичнијим погледом.
Занимљивости
Шта се десило са људима који су отворили Тутанкамонову гробницу?
„Данас је био сјајан дан у историји археологије“, написао је Картер у свом дневнику ископавања 11. новембра 1925. године, када је почео медицински преглед Тутанкамонових остатака. Али архивски докази сугеришу нешто много морално компликованије, чак и језиво, што лежи иза заводљивог сјаја злата.
Тутанкамон (чије име је првобитно било Тутанкатон) био је фараон 18. династије, највјероватније је владао Старим Египтом између 1334. и 1325. прије нове ере. Током тих девет година дошло је до укидања Атонове реформе и покушаја фараона Ехнатона да замијени многобожачку религију монотеизмом – вјеровањем у Атона. Тутанкамон је данас један од најпознатијих фараона јер је једини фараон чија је гробница нађена нетакнута. Међутим, осим напуштања реформе фараона Ехнатона, он је био прилично небитан владар – на власт је дошао са 9 година због чега се назива и „дјечак краљ“.
Наука и технологија
4 д0
Свијет
2 седм0
Култура
1 седм0
Свијет
1 мј0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму