Logo
Large banner

Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто

Извор:

АТВ

18.11.2025

05:45

Коментари:

0
Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто
Фото: Pixabay / qimono

Након 400.000 проведених симулација суперкомпјутером удружени тим научника из Јапана и НАСА открио је тачну годину у којој ће Земљу задесити судбоносни судњи дан.

Научници НАСА и јапанског Универзитета Тохо удружили су снаге и искористили суперкомпјутерски систем за предвиђање тачне године у којој ће се догодити судњи дан на Земљи.

Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

За разлику од разноразних апокалиптичних пророчанстава или научнофантастичних прича, то предвиђање темељи се на моделима података, а не на митовима.

Према резултатима 400.000 проведених компјутерских симулација, наша планета престаће бити погодна за живот приближно у години 1.000.002.021, пише "ЛАД Бајбл".

Дакле, за готово тачно милијарду година од данас, односно четири године мање од тога.

Научници притом наглашавају како човјечанство засигурно неће доживјети тај далеки тренутак. Убрзано загријавање, нивоа кисеоника и све јаче Сунчево зрачење могли би Земљу учинити негостољубивом пуно прије тога.

Научници упозоравају на то да ће све лошија квалитет ваздуха и пораст температура постепено уништавати стабилност наше планете претварајући његову атмосферу у загушљиву замку за свако преживјело биће.

Смртоносни стисак Сунца

Астрономи са британског Универзитетског колеџа у Лондону и Универзитета у Варвику сматрају да ће Земљу на крају уништити само Сунце. Његово ширење ослободиће силе гравитације које ће планету или увући у звијезду или је растргати на комаде.

evropska unija EU

Свијет

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

Баш као што Мјесец повлачи Земљине океане и ствара плиму, тако и планета повлачи звијезду. Како звијезда еволуира и шири се, та међудјеловања постају снажнија.

Она успоравају планету и узрокују смањење његове орбите, због чега се спирално приближава све док се не распадне или не падне у звијезду, појашњава Едвард Брајант са Универзитетског колеџа у Лондону и главни аутор истраживања објављеног у часопису "Монтли Нотисес оф д Ројал Астрономикал Сосајети".

И друге раније студије слажу се с тим да је судбина Земље директно повезана с еволуцијском судбином нашег Сунца, попут истраживања објављеног 2021. године у часопису "Нејчур Геосајенс".

Када Сунце исцрпи своје залихе водоника, претвориће се у црвеног дива и прогутати околне најближе планете. У том сценарију чак би и визионарски планови о колонизацији Марса, попут оних које заговара Илон Маск, само накратко (у астрономским терминима гледано) одгодили коначни нестанак човјечанства.

Подијели:

Тагови:

Zemlja

smak svijeta

Сунце

NASA

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

Свијет

Спријечен покушај убиства Сергеја Шојгуа

10 ч

0
Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Свијет

Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

10 ч

0
Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

Свијет

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

10 ч

0
Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

Хроника

Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

10 ч

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

Четботови са вјештачком интелигенцијом искривљују вијести

13 ч

0
Магла сунце

Наука и технологија

Припремите се, Сунце настаје овог датума: НАСА поручила свијету

13 ч

0
Фугура Исуса Христа из средњег вијека пронађена у заораном пољу

Наука и технологија

Фугура Исуса Христа из средњег вијека пронађена у заораном пољу

15 ч

0
Мисија завршена: Венера остала без своје посљедње активне летјелице

Наука и технологија

Мисија завршена: Венера остала без своје посљедње активне летјелице

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Бејби бум: У Српској рођена 31 беба

07

46

Пао снијег на Бјелашници, Јахорини и Влашићу

07

42

Ултиматум Зеленском због корупције

07

33

Почиње ретроградни Меркур у Стријелцу: Овај знак ће се суочити са посебним изазовима

07

33

Трамп шаље Националну гарду у Лос Анђелес?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner