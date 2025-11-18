Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто

Извор:
АТВ
18.11.2025
05:45
Коментари:0
Након 400.000 проведених симулација суперкомпјутером удружени тим научника из Јапана и НАСА открио је тачну годину у којој ће Земљу задесити судбоносни судњи дан.
Научници НАСА и јапанског Универзитета Тохо удружили су снаге и искористили суперкомпјутерски систем за предвиђање тачне године у којој ће се догодити судњи дан на Земљи.
Сцена
Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''
За разлику од разноразних апокалиптичних пророчанстава или научнофантастичних прича, то предвиђање темељи се на моделима података, а не на митовима.
Према резултатима 400.000 проведених компјутерских симулација, наша планета престаће бити погодна за живот приближно у години 1.000.002.021, пише "ЛАД Бајбл".
Дакле, за готово тачно милијарду година од данас, односно четири године мање од тога.
Научници притом наглашавају како човјечанство засигурно неће доживјети тај далеки тренутак. Убрзано загријавање, нивоа кисеоника и све јаче Сунчево зрачење могли би Земљу учинити негостољубивом пуно прије тога.
Научници упозоравају на то да ће све лошија квалитет ваздуха и пораст температура постепено уништавати стабилност наше планете претварајући његову атмосферу у загушљиву замку за свако преживјело биће.
Астрономи са британског Универзитетског колеџа у Лондону и Универзитета у Варвику сматрају да ће Земљу на крају уништити само Сунце. Његово ширење ослободиће силе гравитације које ће планету или увући у звијезду или је растргати на комаде.
Свијет
ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима
Баш као што Мјесец повлачи Земљине океане и ствара плиму, тако и планета повлачи звијезду. Како звијезда еволуира и шири се, та међудјеловања постају снажнија.
Она успоравају планету и узрокују смањење његове орбите, због чега се спирално приближава све док се не распадне или не падне у звијезду, појашњава Едвард Брајант са Универзитетског колеџа у Лондону и главни аутор истраживања објављеног у часопису "Монтли Нотисес оф д Ројал Астрономикал Сосајети".
И друге раније студије слажу се с тим да је судбина Земље директно повезана с еволуцијском судбином нашег Сунца, попут истраживања објављеног 2021. године у часопису "Нејчур Геосајенс".
Када Сунце исцрпи своје залихе водоника, претвориће се у црвеног дива и прогутати околне најближе планете. У том сценарију чак би и визионарски планови о колонизацији Марса, попут оних које заговара Илон Маск, само накратко (у астрономским терминима гледано) одгодили коначни нестанак човјечанства.
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Хроника
10 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму